أبوالحسن يكشف مصير إيهاب جلال مع الإسماعيلى.. وموقف نجوم الفريق من الرحيل

كشف نصر أبوالحسن رئيس نادى الإسماعيلي أن لديه الثقة فى إيهاب جلال المدير الفنى لقلعة الدراويش خلال المرحلة الحالية والمقبلة أيضا.

‏‎وأوضح نصر أبوالحسن خلال تصريحات لبرنامج "نجوم فى عز الظهر" عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا: "الهدف مع إيهاب جلال بناء جيل جديد لفريق الإسماعيلي قادر على المنافسة والابتعاد عن المراكز المتأخرة".

نصر أبوالحسن: لن يرحل لاعب إلا بموافقة اللجنة الفنية

‏‎وأكد نصر أبوالحسن على أنه لن يرحل أى لاعب عن قلعة الدراويش إلا بموافقة اللجنة الفنية بقيادة كابتن على أبوجريشة وكابتن عماد سليمان وكابتن إيهاب جلال المدير الفنى للفريق.

‏‎وأوضح نصر أبوالحسن قائلا: "نقوم حاليا فى الإسماعيلي ببناء جيل جديد لذلك نحاول الحفاظ على القوام الأساسى، حيث هدفنا الموسم المقبل التواجد فى مراكز متقدمة فى جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز".

وحقق الإسماعيلى الفوز على سموحة فى المباراة التى جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء فى افتتاح مباريات الأسبوع السابع عشر لمسابقة دورى نايل بهدفين مقابل هدف.