عصام عبد الفتاح: الأندية أقوى من الحكام.. والاستعانة بأجانب لن تفيد التحكيم

كشف عصام عبد الفتاح، رئيس لجنة الحكام السابق، أن جميع التجارب الأجنبية في مجال التحكيم المصري لم يستفيد منها بتطوير الحكم المصري وإعداد الحكم للمباريات.

‏‎وقال عصام عبد الفتاح، خلال تصريحات لـ برنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت أف إم على موجات 93.7: "جميع المسئولين عن الاتحاد المصري لكرة القدم الحالي يعلموا جيدا أن رؤساء لجنة الحكام الأجانب لم يصلحوا لهذا المنصب في ذلك التوقيت ولم يضيفوا أي تطوير إلى المنظومة حتى الآن".

‏‎وأضاف: "بعض من مسئولي الاتحاد المصري لكرة القدم تحدثوا معي للاستعانة بالأجانب في رئاسة لجنة الحكام لمواجهة هجوم مسئولي الأهلي والزمالك عقب المباريات ورفضت الأمر على الفور ورحلت عن اللجنة ولولا هذا الأمر كنت مستمر في منصبي".

‏‎وتابع: "لن أعود مرة إلى رئاسة لجنة الحكام مرة أخرى وسأساعد بعض الناس وبناء أجيال جديدة والأشخاص التي من الممكن أعمل معاها مرة أخرى المهندس هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد".

‏‎واختتم عصام عبد الفتاح حديثة قائلا: "هناك مشكلة كبيرة أنه لا يوجد ثقة في الحكم المصري ووضعه تحت ضغط دائما حيث أن الأندية أقوى من الحكام وهذا لا يؤدى إلى نجاح المنظومة".