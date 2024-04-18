الخميس 18 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

جدول مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2024 والقنوات الناقلة

ليفربول
ليفربول

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2024 والقنوات الناقلة، هو ما يشغل اهتمامات جماهير كرة القدم بمختلف انتماءاتها، فى ظل متابعة كل مشجع لفريقه، ورغبته فى مشاهدة فريقه يحقق الفوز للاستمرار فى المنافسة على البطولة التى يشارك فيها.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2024 في الدورى الأوروبى 

  • روما الايطالى & ميلان الايطالى 9:00 p.m عبر قناة beIN Sports HD 3.
  • أتلانتا الايطالى & ليفربول الإنجليزى 9:00 P.m، عبر قناة beIN Sports HD 1.
  • وست هام الإنجليزى & باير ليفركوزن الألمانى 9:00 P.m، عبر قناة beIN Sports HD 2.
  • مارسيليا الفرنسى& بنفيكا البرتغالى 9:00 P.m، عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات الدورى المصرى

  • سيراميكا كليوباترا & الاتحاد السكندرى فى تمام الرابعة عصرا.
  • الاسماعيلى   & أف سى زد فى تمام السابعة مساءًا.
  • فيوتشر & فاركو فى تمام السابعة من مساء اليوم.

وتنقل مجموعة قنوات أون تايم سبورتس مباريات اليوم فى دورى نايل عبر قناتيها أون تايم يبورتس اتش دى 1 ولأون تايم سبورتس أتش دى 2.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2023

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مواعيد مباراة الاهلى القادم أمام مازيمبى فى دورى الابطال

يحل الأهلى فى الثالثة عصر السبت القادم 20-4-2024، ضيفا على مازيمبى الكونغولى فى مباراة الذهاب بنصف نهائى دورى أبطال افريقيا فى مباراة صعبة على المارد الأحمر نتيجة للعدد الكبير من الغيابات فى الفريق نتيجة الاصابات العديدة التى ضربت نجوم الفريق مؤخرا، حيث يغيب محمد الشناوى وياسر ابراهيم وامام عاشور واليو ديانج وحسين الشحات.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس المباراة على الهواء مباشرا كون القناة القطرية الناقل الحصرى لمباريات البطولة من دور المجموعات.

مواعيد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز فى الكونفدرالية 

يستضيف الزمالك فى السادسة من مساء الأحد 21-4-2024، فريق دريمز الغانى فى ذهاب نصف نهائى الكونفدرالية، على ستاد القاهرة الدولى، بحضور 30 ألف مشجع، على ان تقام مباراة الاياب فى غانا يوم 28 من أبريل الجارى.

وتنقل مجموعة قنوات بى إن سبورتس مباراة الزمالك ودريمز على الهواء مباشرا، كما تنقل تايم سبورت عبر التردد الأرضى المباراة.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 18-4-2024 القنوات الناقلة مواعيد مباريات الدوري الأوروبي مواعيد مباريات الدورى المصرى مواعيد مباراة الاهلى القادم أمام مازيمبى دورى الأبطال مواعيد مباراة الزمالك القادمة أمام دريمز الكونفدرالية

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