العطار: المحكمة الدولية حسمت أزمة كهربا ومجاهد يعمل بشكل منفرد

صرح وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بأن المحكمة الدولية حكمت فى أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلى.

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا: "لم أعلم بالأزمة فى وقتها فى توثيق عقد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلى مع نادى الزمالك".

العطار: أحمد مجاهد يعمل بشكل منفرد

‏‎أكد وليد العطار أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية، ويحب العمل منفردا فى قراراته.

‏‎وأوضح العطار: "خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم تهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى".

العطار: كنت أتمنى خوض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى السعودية

‏‎وكشف أنه كان يتمنى خوض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى بطولة دورى نايل بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من الأمر.

‏‎وتابع: الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرد حتى الآن على الموافقات لاستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ولكن المباراة سوف تقام فى مصر.

‏‎وأضاف: "مباراة القمة سيتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل".