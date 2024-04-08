الإثنين 08 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

العطار: المحكمة الدولية حسمت أزمة كهربا ومجاهد يعمل بشكل منفرد

كهربا
كهربا

صرح وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، بأن المحكمة الدولية حكمت فى أزمة محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلى. 

‏‎وأوضح وليد العطار خلال تصريحات لبرنامج نجوم فى عز الظهر عبر إذاعة أون سبورت إف إم على موجات 93.7 قائلا: "لم أعلم بالأزمة فى وقتها فى توثيق عقد محمود عبدالمنعم كهربا لاعب فريق الأهلى مع نادى الزمالك".

العطار: أحمد مجاهد يعمل بشكل منفرد

‏‎أكد وليد العطار أن أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التى أدارت الاتحاد المصرى لكرة القدم السابقة لديه قدرات كبيرة فى العمل داخل الجبلاية، ويحب العمل منفردا فى قراراته. 

‏‎وأوضح العطار: "خلال تلك الفترة لم يكن لدى دور داخل الاتحاد المصرى لكرة القدم، وتم تهميش دورى وهذا الأمر لم يكن يرضى طموحى".

العطار: كنت أتمنى خوض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى السعودية 

‏‎وكشف أنه كان يتمنى خوض مباراة القمة بين الأهلى والزمالك فى بطولة دورى نايل بالمملكة العربية السعودية للاستفادة من الأمر. 

‏‎وتابع: الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يرد حتى الآن على الموافقات لاستضافة المملكة العربية السعودية لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك ولكن المباراة سوف تقام فى مصر. 

‏‎وأضاف: "مباراة القمة سيتم إسنادها لطاقم تحكيم مصرى بالكامل".

وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم المحكمة الدولية أزمة محمود عبد المنعم كهربا لاعب فريق الاهلى نجوم فى عز الظهر أحمد مجاهد يعمل بشكل منفرد

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