السبت 20 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أحمد عبدالقادر: التأهل من القاهرة وانتظرونا فى النهائى

أحمد عبدالقادر
أحمد عبدالقادر

أعرب أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بعد الأداء الذي قدمه فريقه أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالقادر في تصريحات عقب المباراة: "ربنا كرمنا قدام مازيمبي بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "انتهينا من الشوط الأول وإن شاء الله التأهل من القاهرة، وبإذن الله الأهلي في النهائي هذا العام".

وبدأت بعثة الأهلي في التحرك إلى مطار لوبومباشي بالكونغو استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بدون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

جاءت المباراة قوية وحماسية، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتقدم الفريق بهدفين على الأقل، ولكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة، خاصة في الفرصة التي لاحت أمام وسام أبوعلي، في الدقيقة الأولى، وكذلك في الفرصة المحققة التي أتيحت لطاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

وفي المقابل نجح دفاع الأهلي والحارس مصطفى شوبير في التصدي لأكثر من فرصة لفريق مازيمبي، ليحافظ شوبير بيقظته على نظافة شباكه.

اقرأ أيضًا.. كولر: خضنا مباراة صعبة وحققنا نتيجة مُرضية

أحمد عبد القادر الاهلى الأهلي مازيمبي مازيمبي دورى ابطال افريقيا

مواد متعلقة

بيبو: لاعبو الأهلى بذلوا جهدًا مضاعفًا أمام مازيمبى

طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الدقيق 1500 جنيه قبل بدء تطبيق الأسعار الجديدة للخبز السياحى

20% انخفاضًا فى أسعار الهواتف الذكية

مفتوح الآن| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

السبب زوجته".. تقرير طبي يقود متهم لحبل المشنقة

متحدث الوزراء يكشف السبب الحقيقى وراء حصر أعداد اللاجئين فى مصر

"قومي المرأة ببني سويف" ينفذ برنامجا تدريبيا لريادة الأعمال لطبيبات الامتياز

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. أخطر كتاب عن القطاع المحاصر من إسرائيل و«حماس»!

د.أحمد الخميسى

طهران والأمريكان.. شبح حرب كبيرة

ماجد حبته

مع جنوب إفريقيا الشقيقة

محمد عبدالعزيز

برامج رمضان فى الميزان "1- 2"

حسين دعسة

1+1=0.. أحيانًا علينا العودة.. المأساة غزة!

صفاء النجار

ثلاث قصص قصيرة جدًا

ماجد حبته

صد رد على دماء فلسطين

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية تقرأ للأطفال فى مهرجان المحتوى العربى للطفل "بالعربى"!

صور

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

مباراة تعادل الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

محطة تل أبيب

المزيد

الانقسام المستمر يهدد عمل حكومة حرب الاحتلال.. والخلافات تهدد مصير نتنياهو

الضفة الغربية.. إصابات واعتقالات جديدة فى مخيم نور شمس المحاصر لليوم الثانى

حرب غزة تشعل انقسامًا داخل الولايات المتحدة.. والجمهوريون أكثر دعمًا لإسرائيل