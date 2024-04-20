أحمد عبدالقادر: التأهل من القاهرة وانتظرونا فى النهائى

أعرب أحمد عبدالقادر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه بعد الأداء الذي قدمه فريقه أمام مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال عبدالقادر في تصريحات عقب المباراة: "ربنا كرمنا قدام مازيمبي بنتيجة إيجابية".

وأضاف: "انتهينا من الشوط الأول وإن شاء الله التأهل من القاهرة، وبإذن الله الأهلي في النهائي هذا العام".

وبدأت بعثة الأهلي في التحرك إلى مطار لوبومباشي بالكونغو استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة عقب خوض مباراة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بدون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



جاءت المباراة قوية وحماسية، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتقدم الفريق بهدفين على الأقل، ولكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة، خاصة في الفرصة التي لاحت أمام وسام أبوعلي، في الدقيقة الأولى، وكذلك في الفرصة المحققة التي أتيحت لطاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

وفي المقابل نجح دفاع الأهلي والحارس مصطفى شوبير في التصدي لأكثر من فرصة لفريق مازيمبي، ليحافظ شوبير بيقظته على نظافة شباكه.

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