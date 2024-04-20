بيبو: لاعبو الأهلى بذلوا جهدًا مضاعفًا أمام مازيمبى

أعرب خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي عن رضاه بالنتيجة التي انتهت بها مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بالتعادل السلبي، في إطار منافسات ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال مدير الكرة بنادي الأهلي، إن لاعبي الفريق والجهاز الفني بذلوا جهدًا كبيرًا خلال المباراة وما قبلها من تحضيرات واستعدادات لهذه المواجهة وظروفها الصعبة، مشيرًا إلى الفريق واجه ضغوطات عدة، وكانت هناك تحضيرات كثيرة قبل مباراة مازيمبي سواء في الجانب الفني أو الإداري.

وأضاف أن الجميع بذل جهدًا مضاعفًا خلال هذه المباراة، والنتيجة جاءت مرضية ولكن الحسم والصعود سيكون في مباراة العودة بالقاهرة.

واستكمل بيبو: «أثق في خبرات وقدرات لاعبي الأهلي في التعامل مع مباراة العودة. نتحدث مع اللاعبين بشكل مستمر والجميع الآن في حالة تركيز والعمل يتم على قلب رجل واحد من أجل الوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا».

وأتم بيبو: «الفريق سيحصل على راحة بعد الوصول للقاهرة وبعدها سيبدأ الجهاز واللاعبون سريعًا التحضير لمباراة العودة، التي نتمنى أن تشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا يصنع الفارق كما هي عادة جماهير الأهلي».

واختتم بيبو حديثه بأن مباراة العودة ستكون صعبة، خصوصًا أن مازيمبي منافس قوي ويلعب كرة سريعة ويجيد التهديف خارج ملعبه.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، بدون أهداف مع مازيمبي، في المباراة التي أقيمت في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



جاءت المباراة قوية وحماسية، ولاحت للأهلي أكثر من فرصة محققة كانت كفيلة بتقدم الفريق بهدفين على الأقل، ولكنها أهدرت جميعًا نتيجة للتسرع ولعدم إتقان اللمسة الأخيرة، خاصة في الفرصة التي لاحت أمام وسام أبوعلي، في الدقيقة الأولى، وكذلك في الفرصة المحققة التي أتيحت لطاهر محمد طاهر في الشوط الثاني.

وفي المقابل نجح دفاع الأهلي والحارس مصطفى شوبير في التصدي لأكثر من فرصة لفريق مازيمبي، ليحافظ شوبير بيقظته على نظافة شباكه.

اقرأ أيضًا.. طبيب الأهلى يكشف تفاصيل إصابة كوكا وأكرم توفيق