الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيبو يكشف حقيقة استدعاء عبدالمنعم وعاشور للمشاركة مع المنتخب فى الأوليمبياد

إمام عاشور
إمام عاشور

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، النقاب حول تلقي إدارة الكرة خطابا من قبل اتحاد الكرة؛ بشأن استدعاء الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور لاعبي الفريق الأول للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024.

وأكد “بيبو” في تصريحات، لـ"الدستور"، أن النادي لم يتلق أي خطابات أو اتصالات ودية بشأن ضم أي لاعب من الأهلي لمعسكر المنتخب الأوليمبي.

وأضاف خالد بيبو أن في حال وصول أي خطابات لن يمانع النادي في تلبية نداء المنتخب الوطني، وأن الأهلي دائما يتواجد في المحافل الدولية مع المنتخبات.

وأشار مدير الكرة: لن نتحدث عن أي ارتباطات للفريق على المستوي المحلي أو القاري تتعارض مع معسكر المنتخب الأوليمبي حال استدعاء أي لاعب من الفريق.

وكانت قرعة بطولة أوليمبياد باريس 2024 وضعت منتخب مصر مع إسبانيا ووصيف بطولة كأس آسيا في الاحتفالية التي أقيمت بمشاركة 16 منتخبا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أوليمبياد باريس وتواجد مع إسبانيا وجمهورية الدومنيكان، بالإضافة إلى وصيف بطولة كأس آسيا.

وكان قد تواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم أمثال تييري هنري المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأوليمبي، وديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي، وهيرفي رينارد مدرب منتخب السيدات الفرنسي بقاعة الحفل.  

ووضعت اللجنة المنظمة لبطولة أوليمبياد باريس 2024 منتخب مصر في التصنيف الثالث قبل سحب القرعة رفقة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية ومالي وصاحب المركز الثالث ببطولة كأس آسيا.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: فرنسا بطل ووصيف كأس آسيا تحت 23 عامًا والأرجنتين.

التصنيف الثاني: إسبانيا ونيوزيلندا وباراجواي والمغرب.

التصنيف الثالث: أمريكا ومصر ثالث كأس آسيا تحت 23 عامًا ومالي.

التصنيف الرابع: الدومينيكان وإسرائيل "الكيان الصهيونى" أوكرانيا الفائز من مواجهة غينيا ورابع كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وشارك المنتخب الوطني لكرة القدم 12 مرة في الدورات الأوليمبية الصيفية وكان أفضل ظهور له في نسختي أمستردام 1928 وطوكيو 1964، حيث حقق وقتها المركز الرابع.

خالد بيبو الاهلى محمد عبدالمنعم إمام عاشور اولمبياد باريس 2024 اسبانيا المنتخب الأولمبى

الأكثر قراءة

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض فى الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال