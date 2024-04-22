بيبو يكشف حقيقة استدعاء عبدالمنعم وعاشور للمشاركة مع المنتخب فى الأوليمبياد

كشف خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، النقاب حول تلقي إدارة الكرة خطابا من قبل اتحاد الكرة؛ بشأن استدعاء الثنائي محمد عبدالمنعم وإمام عاشور لاعبي الفريق الأول للمشاركة مع المنتخب الأوليمبي في أوليمبياد باريس 2024.

وأكد “بيبو” في تصريحات، لـ"الدستور"، أن النادي لم يتلق أي خطابات أو اتصالات ودية بشأن ضم أي لاعب من الأهلي لمعسكر المنتخب الأوليمبي.

وأضاف خالد بيبو أن في حال وصول أي خطابات لن يمانع النادي في تلبية نداء المنتخب الوطني، وأن الأهلي دائما يتواجد في المحافل الدولية مع المنتخبات.

وأشار مدير الكرة: لن نتحدث عن أي ارتباطات للفريق على المستوي المحلي أو القاري تتعارض مع معسكر المنتخب الأوليمبي حال استدعاء أي لاعب من الفريق.

وكانت قرعة بطولة أوليمبياد باريس 2024 وضعت منتخب مصر مع إسبانيا ووصيف بطولة كأس آسيا في الاحتفالية التي أقيمت بمشاركة 16 منتخبا بالعاصمة الفرنسية باريس.

وتواجد منتخب مصر في التصنيف الثالث لقرعة أوليمبياد باريس وتواجد مع إسبانيا وجمهورية الدومنيكان، بالإضافة إلى وصيف بطولة كأس آسيا.

وكان قد تواجد عدد كبير من نجوم كرة القدم أمثال تييري هنري المدير الفني للمنتخب الفرنسي الأوليمبي، وديدييه دروجبا أسطورة تشيلسي الإنجليزي، وهيرفي رينارد مدرب منتخب السيدات الفرنسي بقاعة الحفل.

ووضعت اللجنة المنظمة لبطولة أوليمبياد باريس 2024 منتخب مصر في التصنيف الثالث قبل سحب القرعة رفقة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية ومالي وصاحب المركز الثالث ببطولة كأس آسيا.

وجاء تصنيف المنتخبات المشاركة كالتالي:

التصنيف الأول: فرنسا بطل ووصيف كأس آسيا تحت 23 عامًا والأرجنتين.

التصنيف الثاني: إسبانيا ونيوزيلندا وباراجواي والمغرب.

التصنيف الثالث: أمريكا ومصر ثالث كأس آسيا تحت 23 عامًا ومالي.

التصنيف الرابع: الدومينيكان وإسرائيل "الكيان الصهيونى" أوكرانيا الفائز من مواجهة غينيا ورابع كأس آسيا تحت 23 عامًا.

وشارك المنتخب الوطني لكرة القدم 12 مرة في الدورات الأوليمبية الصيفية وكان أفضل ظهور له في نسختي أمستردام 1928 وطوكيو 1964، حيث حقق وقتها المركز الرابع.