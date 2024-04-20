موقف "كولر" من التعاقد مع جناح يانج أفريكانز في الصيف

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي الرد النهائي بشأن صفقة البوركيني ستيفان عزيز كي جناح نادي يانج افريكانز لضمه في الميركاتو الصيفي القادم.

وكشف مصدر أن وكيل اللاعب عرضه علي إدارة الكرة بالنادي الأهلي لضمه نهاية الموسم في صفقة انتقال حر خاصة أنها عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع مجانا لأي نادي.

وأضاف المصدر أن إدارة التعاقدات برئاسة أمير توفيق عرضت الأمر علي لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح والسويسري مارسيل كولر خاصة أن اللاعب يبلغ 28 عاماً وأن هناك بشأن النزول بمعدل الأعمار في قائمة الموسم القادم.

وأشار المصدر إدارة الأهلي تنتظر موقف مارسيل كولر من ضم اللاعب والذي رفض الحديث عن أي صفقات لحين الانتهاء من مباراتي مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

دوري أبطال إفريقيا| كولر يحدد موعد عودة الأهلي إلى القاهرة

بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، تغادر الكونغو مساء اليوم بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي المقرر لها الثالثة عصر اليوم السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتتوجه بعثة الأهلي من ملعب تي بي مازيمبي إلى مطار مدينة لوبومباشي مباشرة بعد الانتهاء من مباراة مازيمبي، وذلك لإنهاء الإجراءات الخاصة برحلة العودة إلى القاهرة.

لعب الفريقان أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

جاءت المواجهات السابقة للفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار النهائية.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة.

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب إفريقي.