حذر من المهاجم المالى.. تفاصيل جلسة كولر مع لاعبى الأهلى قبل لقاء مازيمبى

حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول على عقد جلسة مع اللاعبين في فندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

كولرحذر لاعبيه من انطلاقات وضغط المنافس الذي يستغل الدعم الجماهيري لخطف هدف مبكر وتحقيق فوز يسهل من مهمته فى مواجهة الذهاب.

وأكد كولر للاعبين ثقته الكاملة في قدراتهم خاصة أن الأزمة التى ستواجههم هى الرطوبة العالية وأرضية الملعب الصلبة والحضور الجماهيري وأن المباراة بوابة العبور من الكبوات الفنية التي يعاني منها الفريق محليا في الفترة الأخيرة.

وركز كولر خلال حديثه أن الفريق البطل أهم ما يميزه أنه يعود سريعا ولا يستسلم لأي هزة عابرة نحن نواجه خصم عنيد ولابد من القتال في المباراة.

وقال المدير الفني للاعبي الأهلي: “ سنلعب المباراة من شوطين الشوط الأول في لوبومباشي ولا بد من تحقيق أفضل النتائج والتأكيد على أننا أبطال ولن نتنازل عن الصعود للنهائي”.

وطالب كولر من رباعي خط الدفاع بضرورة الحذر من لاعبي مازيمبي خاصة المالي فيلي تراوري وهو لاعب صغير في السن ويجيد التهديف من نصف فرصة ولا بد من غلق المساحات عليه.

كولر يستقر على تغير طريقة اللعب وتعديل في التشكيل أمام مازيمبي

واستقر كولر على إجراء بعض التعديلات في التشكيل و تغيير طريقة اللعب بحيث يخوض المواجهة بنظام دفاعي، معتمداعلى الهجمات المرتدة وسرعات الفلسطيني وسام أبو علي.

ومن المنتظر أن يبدأ بتشكيل مكون من مصطفى شوبير فى حراسة المرمى وأمامه الرباعي محمد هانى ورامى ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلى معلول وفي وسط الملعب وأحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق وعمرو السولية وبيرسى تاو ورضا سليم وفي الهجوم ووسام أبو علي.

وتواجه الفريقان أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الأفريقية، فاز الفريق الأول بالنادي الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

جاءت المواجهات السابقة للفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار النهائية.