الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

كولر: لاعبو الأهلى جاهزون لمواجهة مازيمبى.. وهدفنا تحقيق الفوز

مارسيل كولر
مارسيل كولر

أكد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق جاهز لمواجهة مازيمبي غدا في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، مشيرا إلى أن الفرق التي تأهلت للدور نصف النهائي لا بد أن تكون جميعها مميزة.

وأضاف كولر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم أن مباراة الغد صعبة، خاصة أنها أمام فريق قوي ومميز، فضلا عن إقامتها على ملعب نجيل صناعي وقريب من المدرجات، وهي بالطبع أمور تزيد من صعوبة المباراة، مؤكدًا أن لاعبي الأهلي جاهزون لتلك المواجهة وهدفهم تحقيق نتيجة جيدة تساعدنا في لقاء العودة.

وأوضح المدير الفني أن الأهلي خسر مباراة في الدوري ولكن الفريق في نفس الوقت يمتك العديد من المباريات المؤجلة والأجواء في بطولة إفريقيا مختلفة تماما، خاصة أن المنافس قوي وهدفنا تقديم كرة قدم جيدة.

وأكد كولر أن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي فهو يمثل الفريق، وأنه واثق تماما في قدرة اللاعبين على تقديم مباراة جيدة، خاصة أن الجميع لديه إحساس الوصول للمباراة النهائية، ويتمنون تكرار تجربة الموسم الماضي 

وأشار المدير الفني إلى أنه يعلم جيدا قوة المنافس وبات لديه خبرة كبيرة في الأجواء الإفريقية، حيث تولى تدريب الفريق منذ ما يقرب من عام ونصف، ومثلما استطعنا الفوز على سيمبا في تنزانيا نستطيع الفوز على مازيمبي في الكونغو والجميع متحمس لأداء مباراة جيدة.

وعن موقف بيرسي تاو قال كولر إن بيرسي كان يعاني من إصابة وشارك في التدريبات منذ ثلاثة أيام وأن الجهاز الفني يدرس احتمالات مشاركته في لقاء الغد من عدمها.

وأكد المدير الفني أن الأهلي هدفه تحقيق الفوز غدا وأنه تحدث مع اللاعبين كثيرا؛ للتأكيد على هذا المعنى، مع ضرورة تجنب الأخطاء والاستعداد الجيد للمباراة.

وقال كولر إنه شاهد عددا من المباريات لمازيمبي، من بينها مباراة بيراميدز التي خسرها الأخير بثلاثة أهداف رغم أنه أهدر العديد من الفرص المحققة، وكان بإمكانه تحقيق الفوز لو استغل الفرص التي أتيحت له، وفي نفس الوقت كان مازيمبي موفقا في الفرص التي أتيحت له، ولهذا تحقق له الفوز، وكل ما أستطيع قوله إننا سنفعل كل شيء لتحقيق نتيجة إيجابية غدا.

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