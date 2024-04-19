مصدر: نجم الزمالك يرحب بالانتقال إلى الأهلى حال الرحيل عن بيراميدز

أصبح اسم يوسف أسامة نبيه، مهاجم بيراميدز الحالي والزمالك السابق، ونجل أسامة نبيه هداف القلعة البيضاء الأسبق، يتردد بقوة داخل جدران النادي الأهلي، الذي يرغب في تدعيم مركز المهاجم الصريح، بعد الأداء المتواضع للفرنسي أنتوتي موديست.

مصدر مقرب من اللاعب، تحدث لـ«الدستور»، عن وجهة المهاجم المقبلة، في ظل غيابه المستمر عن مباريات بيراميدز الأخيرة في مسابقة دوري نايل وقبلها دوري أبطال إفريقيا بمرحلة المجموعات، قبل أن يودع الفريق السماوي البطولة القارية، في ظهوره الأول تاريخيا.

وقال المصدر:" يوسف يدرس بكل جدية الرحيل عن بيراميدز، نهاية الموسم الحالي، في حال استمرار خروجه من حسابات النادي الفنية الفترة المقبلة".

وأضاف:" يوسف عندما قرر الرحيل عن الزمالك، كان بسبب عدم التقدير من جانب النادي الأبيض، أما الآن الوضع في بيراميدز مختلف تماما".

وأكمل المصدر: "المهاجم يريد الظهور بشكل مستمر داخل المستطيل الأخضر، من أجل الانضمام لمنتخب مصر الفترة المقبلة".

وأشار إلى أن اللاعب يرفض دور الموظف داخل بيراميدز، فهو يريد إثبات ذاته والحصول على أكبر فرصة ممكنة في اللعب بشكل أساسي، وليس الاستبعاد والخروج المتواصل حتى من قائمة البدلاء بهذا الشكل.

وعن إمكانية عودة يوسف مجددا للزمالك الفترة المقبلة، على غرار سيف فاروق جعفر أوضح:" اللاعب من أبناء النادي، لذلك لا مانع من عودته مجددا لبيته، بشرط وجود نية حقيقية من جانب مسئولي الأبيض في ذلك".

واختتم المصدر قائلا: "اللاعب لا يمانع الانتقال إلى الأهلي، واللعب ضمن صفوفه شرف كبير لأي لاعب، ولمَ لا، نحن في زمن الاحتراف".

وتجدر الإشارة إلى أن يوسف أسامة نبيه، قد انضم لنادي بيراميدز، في الميركاتو الصيفي الماضي 2023، عقب انتهاء عقده رسميا مع الزمالك، وذلك لمدة 4 ونصف الموسم مع الفريق السماوي.

ويغيب يوسف أسامة نبيه، عن المشاركة مع فريق بيراميدز، خلال المباريات الأخيرة، وهو ما يمهد لرحيله عن النادي، في ظل خروجه المستمر من حسابات الفريق الفنية.