رسميًا.. بيراميدز يضم يوسف أسامة نبيه فى صفقة انتقال حر

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر، وذلك حسبما أعلن في بيان رسمي.

ولم يكشف النادي، في بيانه، عن التفاصيل المالية للصفقة أو مدة العقد، إلا أن «الدستور» علم أن اللاعب وقع عقدًا مع النادي السماوي، لمدة أربعة مواسم مقبلة.

وأشار النادي، في بيانه، إلى أن الصفقة تأتي في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين، ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة والمميزة خلال فترة الانتقالات الحالية، استعدادًا للموسم الجديد والمشاركات المحلية والقارية.

ويعد يوسف أسامة نبيه، من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية، وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.

وتعد صفقة أسامة يوسف نبيه، ثاني صفقات بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بعد التعاقد مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم يانج أفريكانز التنزاني، لتدعيم مركز المهاجم الصريح في الموسم الجديد.

كما نجح النادي أيضًا في تفعيل عقد مصطفى فتحي، صانع الألعاب المعار من نادي التعاون السعودي، وذلك لمدة 4 مواسم.

وعلم «الدستور» أن إدارة بيراميدز نجحت في الحصول على توقيع ثلاثي فيوتشر محمد رضا بوبو ومحمود مرعي ومهند لاشين، على أن يعلن مسئولو النادي عن الصفقة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأنهى بيراميدز المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الموسم الماضي برصيد 73 نقطة، جمعها من 22 فوزًا و7 تعادلات و5 هزائم.