الشوط الأول.. شوبير يتعملق ويحافظ للأهلى على التعادل أمام مازيمبى

حسم التعادل السلبي الشوط الأول، من مباراة الأهلي ومازيمبي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا المقام عصر اليوم.

وأضاع وسام أبو علي أول أهداف اللقاء بالدقيقة الأولى، بعدما سدد رأسية مرت بجوار حارس مازيمبي.

وفي الدقيقة 2 انفرد أبو علي، من جديد وسدد جاءت في يد حارس مازيمبي بسهولة.



وجاء أول رد من مازيمبي بالدقيقة 5، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء مرت فوق مرمى شوبير.



وفي الدقيقة 7 سدد تراوري رأسية قوية، من ركنية مرت بجوار مرمى شوبير.



وفي الدقيقة 17 سدد لاعب مازيمبي كرة انفرد بها بمرمى،شوبير ليتألق الأخير في صدها وترتد في جسد اللاعب وتخرج لركلة مرمى.



ورد الأهلي بانفراد لرضا سليم من الجناح الأيمن، لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية بالدقيقة 19.



وفي الدقيقة 30، سدد مدافع مازيمبي رأسية قوية من كرة ركنية مرت على يسار شوبير.



وحاول أبو علي بالدقيقة 43، من ركلة حرة على منطقة الجزاء لكنها علت المرمى.



وتألق شوبير بالدقيقة الأخيرة، بعدما أنقذ مرماه من هدف محقق بتسديدة داخل منطقة الجزاء.

وضم تشكيل الأهلي كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: عمرو السولية وأكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا ورضا سليم وأحمد عبدالقادر.

خط الهجوم: وسام أبوعلي.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: "حمزة علاء ومحمود متولي ومحمود كهربا وموديست وكريم الدبيس وبيرسي تاو وكريم وليد نيدفيد".

الأهلي يغادر فندق الإقامة متوجهًا إلى ملعب تى بى مازيمبى

وكانت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، غادرت منذ قليل فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي؛ استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

وراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي، التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.