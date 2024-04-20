السبت 20 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تفاصيل برنامج الأهلى فى الكونغو اليوم قبل مواجهة مازيمبى

كولر
كولر

حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري مارسيل كولر برنامج الفريق قبل مباراة مازيمبي التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحا، ووجبة الغداء في الثانية عشرة ظهرا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهرا ثم تتحرك البعثة لملعب مازيمبي عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب تي بي مازيمبي الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ 15 دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي.

دوري أبطال إفريقيا| كولر يحاضر اللاعبين قبل التوجه للملعب

ويلقي مارسيل كولر، محاضرة على لاعبي الفريق في الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في مدينه لوبو مباشي، قبل التحرك إلى ملعب تي بي مازيمبي لخوض مباراة مازيمبي.

ويراجع كولر بعض التعليمات الفنية والجوانب الخططية مع لاعبي الفريق قبل مواجهة مازيمبي التي يبحث خلالها الأهلي عن تحقيق نتيجة إيجابية تسهل من مهمته في لقاء العودة من أجل التأهل لنهائي البطولة.

تنطلق مباراة الأهلي ومازيمبي في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة في ذهاب نصف نهائي  بطولة دوري أبطال إفريقيا.

لعب الفريقان أربع مباريات خلال مواجهتين في تاريخ لقاءاتهما في بطولات الأندية الإفريقية، فاز الأهلي في مباراتين، وفاز مازيمبي في مباراة واحدة، وتعادل الفريقان في مباراة واحدة، أحرز لاعبو الأهلي ثلاثة أهداف وسكنت شباكه مثلها.

جاءت المواجهات السابقة للفريقين في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهذه هي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان في الأدوار النهائية.

المواجهة الأولى في دور المجموعات عام 2002، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدف أحرزه أحمد بلال، وتعادل الفريقان في لومومباشي بدون أهداف.

المواجهة الثانية في دور المجموعات عام 2012، فاز الأهلي بالقاهرة بهدفين لهدف واحد، أحرز للأهلي عماد متعب ومحمد ناجي جدو، وفاز مازيمبي بهدفين للاشئ في لومومباشي، وأكمل الأهلي مشواره وفاز بالبطولة. 

يذكر أن الفائز في مجموع لقائي الذهاب والعودة سيلاقي في الدور النهائي الفائز من فريقي الترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي.

كولر مازيمبي ملعب تي بي مازيمبي ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا الاهلى

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