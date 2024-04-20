دورى أبطال إفريقيا| حافلة الأهلى تغادر فندق الإقامة متجهة لملعب مازيمبى

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منذ قليل، فندق الإقامة في الكونغو متوجهة إلى ملعب تي بي مازيمبي استعدادًا لمواجهة فريق مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها الثالثة عصر اليوم.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة ختامية مع اللاعبين قبل التحرك إلى الملعب؛ وذلك لمراجعة التعليمات الفنية والجوانب الخططية والدور المكلف به كل لاعب في المباراة.

وتتوجه بعثة الأهلي إلى مطار مدينة لوبومباشي عقب انتهاء المباراة مباشرة استعدادًا لرحلة العودة إلى القاهرة.

الجهاز الفني يحدد برنامج الفريق اليوم قبل مواجهة مازيمبي

الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، حدد برنامج الفريق قبل مباراة مازيمبي، التي تنطلق في الثالثة عصر اليوم بتوقيت القاهرة على ملعب تي بي مازيمبي في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في التاسعة صباحًا، ووجبة الغداء في الثانية عشرة ظهرًا.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين في الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ثم تحركت البعثة لملعب مازيمبي عقب انتهاء المحاضرة.

وكان الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي وفريق مازيمبي عقد مساء أمس، وذلك للاتفاق على كل الترتيبات الخاصة بالمباراة التي تجمع الفريقين اليوم السبت، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا التي تقام على ملعب تي بي مازيمبي.

حضر الاجتماع الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس الإدارة رئيس البعثة، والكابتن خالد بيبو مدير الكرة، والدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وإسلام قناوي قنصل مصر في الكونغو، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، ووائل محمد إداري الفريق، والعميد علاء صلاح الدين المنسق الأمني، بجانب مراقب المباراة وممثلي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

خلال الاجتماع تم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، ويرتدي حارس المرمى طاقمًا من اللون الأزرق، فيما تقرر أن يرتدي فريق مازيمبي القميص المخطط بالأبيض والأسود والشورت الأسود.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على طلب الأهلي توفير التأمين اللازم لبعثة الفريق أثناء الطريق من الفندق إلى ملعب المباراة، وكذلك أثناء الخروج من الملعب إلى مطار لوبومباشي.