سجل فى الأحمر ويمتاز بحسه التهديفى.. من هو "بلعيد" صفقة الأهلى المرتقبة؟

يضع النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقته الدفاعية الجديدة، والتي ستمثل نقلة حقيقية في خط دفاع الأحمر خلال الموسم المقبل، وهو الجزائري زين الدين بلعيد قائد ونجم نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بعد الاتفاق مع اللاعب والنادي على جميع التفاصيل.

بلعيد، الذي انضم إلى صفوف اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020، يرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.

وسيكون بلعيد أولى صفقات الأهلي الصيفية للموسم الجديد، حيث علم "الدستور" أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لأربع سنوات مقبلة.

سجل في الأحمر ويمتاز بحسه التهديفي