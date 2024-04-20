سجل فى الأحمر ويمتاز بحسه التهديفى.. من هو "بلعيد" صفقة الأهلى المرتقبة؟
يضع النادي الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقته الدفاعية الجديدة، والتي ستمثل نقلة حقيقية في خط دفاع الأحمر خلال الموسم المقبل، وهو الجزائري زين الدين بلعيد قائد ونجم نادي اتحاد العاصمة الجزائري، بعد الاتفاق مع اللاعب والنادي على جميع التفاصيل.
بلعيد، الذي انضم إلى صفوف اتحاد العاصمة الجزائري في صيف 2020، يرتبط بعقد مع النادي حتى 30 يونيو 2026.
وسيكون بلعيد أولى صفقات الأهلي الصيفية للموسم الجديد، حيث علم "الدستور" أن اللاعب وقع على عقود انضمامه لأربع سنوات مقبلة.
سجل في الأحمر ويمتاز بحسه التهديفي
- يبلغ طوله 1.87 سم، حيث يعتبر واحدًا من أبرز مدافعي جيله في الجزائر، وأثنى عليه البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، مدرب الخضر الجديد في التوقف الدولي الأخير، والذي استدعى فيه اللاعب.
- يعتبر زين بلعيد واحدًا من المدافعين الأقوياء داخل القارة السمراء، فضلًا عن دوره القيادي الكبير مع فريق الجزائري، الأمر الذي يعيد للأذهان لاعب الفريق السابق بدر بانون مدافع المغرب.
- صاحب الـ25 عامًا يمتاز بالحس التهديفي الكبير، حيث سجل 16 هدفًا في مسيرته حتى الآن، كما لعب هذا الموسم مع فريقه 25 لقاء وسجل 5 أهداف.
- سجل بلعيد هدف فوز فريقه في بداية الموسم بكأس السوبر الإفريقي على حساب الأهلي من ركلة جزاء.
- لعب 153 لقاء خلال مشواره وسجل 16 هدفًا وصنع 5.
- شارك مع منتخب الجزائر الأول في 7 لقاءات، وهو لاعب دولي منذ يناير عام 2023.
- كان أساسيًا في كأس أمم إفريقيا للمحليين 2023 التي لعبت في الجزائر، وسجل هدفًا في نصف النهائي.