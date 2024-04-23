حكم كيني.. موعد مباراة الأهلي القادمة ضد مازيمبي الكونغولي في دوري أبطال إفريقيا

يهتم الكثير من جمهور المارد الأحمر بالتعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة والتي تجمعهم مع فريق مازيمبي الكونغولي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا من نسختها الحالية، حيث يتطلع جمهور النادي الأهلي إلى تجاوز فريقهم لعقبة مازيمبي للصعود إلى الدور النهائي بحثًا عن اللقب الثاني عشر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا

وعن موعد مباراة الأهلي القادمة فيحل فريق مازيمبي الكونغولي ضيفا على نظيره نادي الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وذلك في الساعة التاسعة مساء يوم الجمعة المقبلة، على أرض استاد القاهرة الدولي، وحصل النادي الأهلي على موافقة من الجهات المختصة لحضور 50 ألف مشجع في مباراة مازيمبي، لدعم المارد الأحمر في هذا اللقاء المصيري.

التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا

وسيتأهل الفريق الفائز في مباراتي الأهلي ومازيمبي الكونغولي لمواجهة الفائز في مواجهتي الترجي التونسي وماميلودي صن داونز في النهائي، حيث انتهت مباراة الذهاب بين الترجي وصن داونز بفوز الفريق التونسي بهدف نظيف في ملعب رادس ويتواجه الفريقين في مباراة العودة يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي القادمة

وسيذاع اللقاء الذي يجمع بين النادي الأهلي ومازيمبي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري على قناة "بين سبورت" حيث أنها حصلت على حقوق بث مباريات النادي الأهلي ومباريات البطولة الأفريقية في منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

طاقم حكام مباراة الأهلي ومازيمبي

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «الكاف» عن طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتألف الطاقم من الحكم الكيني "بيتر واريرو كاماكو" كحكم للساحة، بينما سيساعده في إدارة اللقاء الحكمين المساعدين جليبريت شيرويت وستيفن أونايانجو، بالإضافة إلى تعيين الحكم الرابع الجامبي لامين جامييه.

ويكون ماريا ريفيت من موريشيوس كحما لتقنية الفيديو "الفار"، ويساعده الجزائري لحلو بن براهم.



الأهلي حامل اللقب

وفاز الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من البطولة، بعد تغلبه على الوداد البيضاوي المغربي في المباراة النهائية التي أقيمت في 2023 ويسعى حامل اللقب إلى تحقيق البطولة للمرة الثانية عشر في النسخة الحالية.