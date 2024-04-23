الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

إنبى يضع شرطا لرحيل نجومه إلى الأهلى والزمالك فى الميركاتو الصيفى

إنبي
إنبي

كشف محمد إسماعيل عضو مجلس إدارة نادي إنبى، آخر كواليس رحيل الرباعي أحمد آمين أوفا وأحمد كالوشا، ومحمد حمدي وأحمد نادر حواش، عن الفريق البترولي، إلى الأهلى والزمالك خلال الفترة المقبلة.

وقال إسماعيل خلال مداخلة هاتفية له في برنامج "صباحكو رياضة"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي:" مجلس إدارة إنبي لا تمانع لديها في رحيل أي من نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة".

وأضاف:"ننتظر نهاية موسم دوري نايل، للبث في مصير الرباعي لا سيما أن تلقينا العديد من العروض الداخلية والخارجية، داخليًا أو خارجيًا".

وأشار مدير الكرة بإنبي إلى أن هدف مجلس الإدارة الحالي، هو تحقيق أكبر استفادة مالية من بيع نجوم الفريق سواء داخليا أو خارجيا، لذلك لا مانع من رحيل الثنائي أحمد آمين أوفا وأحمد كالوشا محليا".

شرط إنبي للاستغناء عن نجومه للأهلي والزمالك

وأردف:" إذ كان الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز، يريدون التعاقد مع أوفا أو كالوشا، فعليهم التقدم بعرض رسمي ومن ثم الانتظار حتى نهاية الموسم، لاتخاذ القرار المناسب لجميع الأطراف".

وارتبط اسم الثنائي أحمد آمين أوفا مهاجم وهداف إنبي وزميله المدافع أحمد خليل كالوشا، بالانتقال إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لا سميا بعد أدائهم المميز مع الفريق البترولي، خلال الموسم الحالي.

وأكمل إسماعيل: "رغبتنا الأولى والأخيرة رحيل الجناح الأيسر محمد حمدي، وزميله بالفريق أحمد نادر حواش خارجيًا فقط".

وزاد:" نرفض رحيل الثنائي داخليًا رغم تلقيهم أكثر من عرض خلال الفترة الماضية، ولكن هدفنا رحيلهم للاحتراف الأوروبي فقط".

ومن جانب آخر، يواجه فريق إنبي نظيره طلائع الجيش، في تمام الرابعة عصر غد الأربعاء، على ستاد جهاز الرياضة العسكري، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر بمسابقة دوري نايل (2023/2024).

ويحتل إنبي المركز الثالث بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 29 نقطة.

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