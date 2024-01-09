أحمد أمين أوفا يقترب من التوقيع للزمالك بعد تعثر مفاوضاته مع الأهلي

كشف مصدر مقرب من أحمد أمين "أوفا" لاعب نادي إنبي أن اللاعب اقترب من التوقيع للزمالك بعدما عقد مهاجم إنبي أكثر من جلسة سرية مع مسئول النادي الأبيض لوضع النقاط فوق الحروف خاصة بعدما خرج الأهلي من السباق بعد إبرام الأحمر تعاقده مأنهي إجراءات ضم الفلسطيني وسام أبوعلي مهاجم سيريوس السويدي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأفصح المصدر الذى رفض ذكر اسمه أن الفترة السابقة شهدت مفاوضات متبادلة بين اللاعبي وإدراتي الأهلي والزمالك قبل أن يجمد الأهلي مفاوضاته .

ويسعى وكيل اللاعب أحمد أمين "أوفا" لتحقيق أكبر استفادة من اللاعب قبل إنهاء الاتفاق المالي مع الزمالك في ظل رغبة اللاعب في الرحيل عن إنبي والحصول على فرصة اخرى للمشاركة مع الفريق الأبيض على أمل تحقيق أكثر من بطولة .

وأضاف: “يتبقى في تعاقدي مع أحمد أمين أوفا مع إنبي موسمين ونصف ويرغب إدارة النادي البترولي برئاسة أيمن الشريعى تحقيق أكبر مكاسب ماديه نظير بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الحالية”.

وكانت هناك مفاوضات أخرى مع أحد أندية سويسرا لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية ولا تزال المفاوضات مستمرة.

يذكر أن أوفا خاض مع إنبي خلال هذا الموسم 8 مباريات، سجل خلالها 4 أهداف.

من جانب أخر، أعلن أمير توفيق، المدير التنفيذي لشركة الكرة ومدير التعاقدات والتسويق بالأهلي، عن ضم الفلسطيني وسام أبوعلي، مهاجم سيريوس السويدي، لمدة 4 مواسم ونصف الموسم خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وكشف مصدر داخل الأهلي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن إدارة الأهلي اشترطت خضوع وسام أبوعلي للكشف الطبي مرتين، بسبب الشائعات التي تطارده لمعاناته بمتاعب في القلب، عقب وصوله إلى القاهرة مساء اليوم وتقديمه لوسائل الإعلام.