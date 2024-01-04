الأهلي أم الزمالك.. مهاجم إنبي يكشف عن وجهته المقبلة

كشف أحمد أمين قفه، مهاجم فريق إنبي الأول لكرة القدم، عن وجهته المقبلة لاسيما بعد تلقي عرضين من قطبي الكرة الأهلي والزمالك، للانضمام لأحدهما خلال الفترة الحالية، مع بداية سوق الانتقالات الشتوية.

قفه: شرف كبير الانضمام للقطبين ولكن؟

وقال قفه في تصريحات تليفزيونية: "شرف كبير جدا لأي لاعب تمثيل قميص الكبيرين الأهلي أو الزمالك".

وأضاف: "الموضوع عبارة عن محادثات شفوية تمت مع وكيلي من جانب مسؤولي الأهلي منذ فترة طويلة، وحتى الآن لم يحدث أي جديد".

وتابع: "الزمالك أكثر جدية في المفاوضات، لكنه يعاني من أزمة القيد لذلك لن يكون هناك تسرع في اتخاذ القرار، سأختار النادي الذي يضمن لي اللعب بصفة مستمرة".

وأردف: "أتمنى خوض تجربة الاحتراف الخارجي، خاصة أن إدارة إنبي لن تمانع في ذلك، حال وجود عرض مالي مناسب يرضي جميع الأطراف".

وزاد قفه: "هناك اهتمام من نادي سيرفيت السويسري، الذي يدربه رينيه فايلر حيث تواصل مع وكيلي، وخلال الأيام سيكون هناك عرض رسمي لإدارة إنبي".

وعن موقف من عدم الانضمام لقائمة منتخب مصر، التي تستعد للمشاركة في "كان 2023"، أوضح: "كنت أتمنى المشاركة مع الفراعنة في البطولة، لكنه وجهة نظر فنية يجب احترامها".

وأشار مهاجم إنبي إلى أن الرباعي عمرو زكي وعماد متعب وزيدان وميدو، هم مثله الأعلى محلياً وكنت أتعلم منهم دائمًا، البعض يشبهني بعمرو زكي وأحب طريقته وكنت أتمنى اللعب بجواره.

وأتم تصريحاته: "أحب هالاند وأتمنى اللعب بجواره في مانشستر سيتي الإنجليزي".

وارتبط اسم مهاجم إنبي وهداف الفريقي البترولي، أحمد أمين قفه، بالانتقال للكبيرين الأهلي والزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية "يناير 2024".

ويقدم أحمد أمين قفه، مستوى متميزا مع إنبي هذا الموسم، جعله محطات أنظار العديد من الأندية محليا وخارجيا.