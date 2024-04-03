الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

أوفا ومحمد حمدي.. إنبي يعلن بيع نجومه بنهاية الموسم

إنبي
إنبي

كشف أيمن الشريعي، رئيس نادي إنبي، كواليس رحيل تامر مصطفى، المدير الفني السابق للفريق، عن النادي البترولي بعد بداية منافسات الدوري هذا الموسم، بالإضافة إلى موقف النادي من بيع لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال أيمن الشريعي في تصريحات إذاعية: "إنبي منفتح على بيع لاعبيه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقًا لنتائج الفريق بعد 8 مباريات من مباريات الدور الثاني من مسابقة دوري نايل، ليحدد إمكانية رحيل بعض اللاعبين في الموسم الجديد".

أضاف: "أحمد أمين أوفا وأحمد نادر حواش ومحمد حمدي، سوف يرحلون عن صفوف إنبي في الموسم الجديد"، مشددًا على أن محمد حمدي سيرحل للاحتراف الخارجي ولن يتم بيعه داخل مصر.

وعن كواليس رحيل تامر مصطفى عن قيادة إنبي، قال: "تامر مصطفى عقب نهاية دوري الموسم الماضي وتحقيق إنبي المركز، قال لي أريد المنافسة على المربع الذهبي في الموسم المقبل، لكنني قولت له (لا) لا أريد المنافسة، هدفي الاستثمار في لاعبي قطاع الناشئين بالنادي".

وأكمل: "إذا استمر الفريق في منطقة الوسط ووضعت ميزانيات للفريق وحققت 120 و150 مليون جنيه على مدار ثلاث أو أربع سنوات ممكن وقتها أن أنافس بشكل محترم، جميع الفرق تنافس في الدوري ولكن هناك فرق تنافس على الدوري".

وأوضح: "اختلفت مع تامر مصطفى مرتين، المرة الأولى وقت التعاقد مع زياد طارق أثناء وقف قيد إنبي، وقال لي لا أريد لاعب جناح، لكنني قولت له أنا أريد الاستثمار في الفريق، وقولت له من حقك لا تشرك زياد طارق في المباريات لكن عليك أن تدربه مع الفريق، والخلاف الثاني كان بعد رحيل زياد كمال إلى الزمالك دون رأيه".

وأردف: "تامر رأى أنه لابد من الحصول على رأيه في رحيل زياد كمال وهذا حقه، ولكن من حقي أن أحافظ على استثمارات النادي".

واستطرد: "القرار الأول والأخير في النادي وتعاقدات الفريق تكون للإدارة وليس المدير الفني".

وعن تعيين السيد ياسين مديرا فنيا للفريق خلفا لتامر مصطفى، قال: "السيد ياسين من أبناء النادي والشركة وتم تعيينه مع تامر مصطفى مدرب عام، وبعد رحيل تامر تم تعيينه مديرا فنيا، لأنني من البداية كنت أجهزه لتولي القيادة الفنية بعد تامر مصطفى".

وعن سياسة نادي إنبي في الوقت الحالي، قال: "لست راضيا عن كل ما قدمته لإنبي، لأنني أريد تحقيق العديد من الأهداف، عندما توليت مسئولية إنبي كان هدفي إعادة هوية النادي وهي اكتشاف اللاعبين الشباب وتصعيدهم للفريق الأولى وبيعهم وتحقيق مكاسب مالية من ورائهم، لأننا خلال العشر سنوات الماضية إنبي فقد فكرة الاستثمار في الناشئين، والاستعانة بلاعبي قطاع الناشئين، ولا يجب الاستعانة بلاعبان فقط من قطاع الناشئين".

وأتم: "نادي إنبي تتعاقد مع ناشيئن منه دون تفكير والأهلي أيضا كذلك".

انبى أيمن الشريعى حمدي حواش أحمد نادر حواش

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