5 مفاتيح لعب لدى مازيمبى قد تُفسد تأهل الأهلى لـ"نهائى أفريقيا"

أصبح الشغل الشاغل للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلى كيفية تخطي عقبة مازيمبى الكونغولى في إياب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا المقرر لها مساء الجمعة على ستاد القاهرة الدولي.

ورفض كولر نغمة حسم الفريق التأهل بعد التعادل السلبي أمام بطل الكونغو في لقاء الذهاب وحذر من خطورة النتيجة خلال حديثه مع اللاعبين والجهاز المعاون له طوال الساعات الماضية .

واعتمد كولر خلال الفترة الماضية على المحاضرات النظرية مع لاعبي الفريق بشكل فردى بهدف تهيئة الأجواء النفسية ورفض فكرة أحاديث البعض عن سهولة مواجهة الإياب بعد التعادل السلبى فى الذهاب.

طريقة لعب مازيمبى

ويخشي مارسيل كولر من طريقة اللعب التي يعتمد عليها لامين نداى المدير الفنى لفريق مازيمبى خارج ملعبه حيث يجيد اللعب بأكثر من طريقة سواء 4-1-4-1 أو 4-3-3 ولكن في مباراتي بترو أتلتيكو الأنجولي لعب بـ4-1-4-1 حيث تعادل ذهابا سلبيا ولكن فى مباراة الإياب تمكن من الفوز عندما تحولت الطريقة فى الدقائق الأخيرة لـ 4-3-3 عندما دفع بكل أوراقه الهجومية.

يعتمد لامين نداى على عناصر محدودة فى المباريات الكبرى يطبقون أسلوب اللعب الذى يعتمد على المرتدات السريعة والاندفاع المباشر نحو المرمى، دون تحضير مبالغ فيه فى الخلف.

ومنذ بداية مشواره فى البطولة وحتى الآن سجل مازيمبى 13 هدفًا بينما سكنت شباكه ثلاثة أهداف فقط.

نقاط القوة فى مازيمبى

أبرز أسماء فريق مازيمبي شيخ فوفانا الجناح الأيسر والذى سجل 4 أهداف فى البطولة حتى الآن بالإضافة إلى لاعب الوسط جلودى ليكونزا والذى يعتمد عليه نداى فى التوغل بين المدافعين وصنع الزيادة العددية فى عمق الفريق المنافس حيث سجل حتى الآن 3 أهداف فى دورى الأبطال وأكثر اللاعبين مشاركة بـ 10 مباريات أساسيًا.

إبراهيما كايتا أيضًا الظهير الأيمن الموريتاني يمتلك مقومات هجومية رائعة وكذلك حارس المرمى أليو بادارا فاتي والذى خرج 5 مرات بشباك نظيفة فى 8 مباريات خاضها مع الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا حتى الآن وتألق فى مواجهة بترو أتلتيكو كما أن المهاجم جويل بايا أيضًا رغم أن أهدافه قليلة هذا الموسم لكن يعتمد عليه الفريق فى إفساح المجال للجناحين من أجل الانطلاق ويتعامل كمهاجم محطة لزملائه لصناعة الفارق من خلال الأدوار التكتيكية المكلف بها من جانب المدرب نداي.

نقاط الضعف فى مازيمبي

رغم أن الفريق استقبل هدفين فقط منذ بداية الموسم فى دورى أبطال أفريقيا فإن دفاع مازيمبي من نقاط الضعف فى السرعة والمراقبة اللصيقة لمهاجمي المنافسين كما تعد الكرات العرضية واحدة من نقاط الضعف الواضحة للفريق الكونغولي وهو ما ظهر خلال مباراة بيراميدز وكذلك أمام بترو أتلتيكو ذهابًا وأيضا التسديد من خارج منطقة الجزاء دائمًا ما يكون أخطر ما يواجهه مازيمبي حيث إن الهدفين كانا بنفس الطريقة أمام بيراميدز وبترو أتلتيكو من على حدود منطقة الجزاء بتصويبات لم تجد من يتصدى لها من المدافعين أو لاعب الوسط الدفاعى.