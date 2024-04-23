الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

اليوم.. الأهلى يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة مازيمبى الكونغولى

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء، استعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي،  في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر لها مساء الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

وكان السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، قد منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب العودة من الكونغو، بعد رحلة طيران شاقة استغرقت ما يقرب من 7 ساعات.

ويعقد مارسيل كولر جلسة مع جهازه المعاون؛ لبحث استعدادات الفريق لمواجهة مازيمبي الجمعة المقبل في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كما أنه من المقرر أن يعقد كولر جلسة مع أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي، للاطمئنان على حالة المصابين، وتحديدًا أحمد نبيل كوكا وأكرم توفيق بعد إصابتهما في لقاء الذهاب أمام مازيمبي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تعادل بدون أهداف مع مازيمبي في المباراة، التي أقيمت على ملعب تي بي مازيمبي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يطلب تسهيل إجراءات استخراج تأشيرات دخول بعثة مازيمبي الكونغولي

وكانت وزارة الشباب والرياضة تلقت خطابًا من النادى الأهلى، وذلك للتواصل والتنسيق بشأن تيسير إجراءات حصول بعثة فريق مازيمبي الكونغولي على تأشيرات دخول الأراضي المصرية لملاقاة النادى الأهلى فى إياب نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا، والمحدد له الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي.

وأوضح محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واستجابة لخطاب النادى الأهلى، وجّه المعنيين بالوزارة للتواصل مع مسئولي وزارة الخارجية والسفارة المصرية بالكونغو؛ لتسهيل كل إجراءات استخراج تأشيرات دخول بعثة نادي مازيمبي الكونغولي إلى مصر.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير الشباب والرياضة شدد على ضرورة إنهاء كل المخاطبات والمراسلات الرسمية مع الجهات المعنية وذات الشأن بشكل فوري وعاجل؛ لسرعة استخراج كل التأشيرات وإنهاء كل الأمور العالقة.

مازيمبي الاهلى كولر أحمد جاب الله ستاد القاهرة الدولي وزارة الشباب والرياضة

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