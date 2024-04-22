موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والاندية المتأهلة

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة المواجهات النارية بين كبار الأندية.

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2024، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري.

وتقام مباريات الذهاب يومي الثلاثاء 30 أبريل، والأربعاء 1 مايو، على أن تكون مباريات الإياب يومي 7و8 مايو.

الأندية المتأهلة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتأهلت أربع أندية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، وهي: ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين.

جدول مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويأتي جدول مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، على النحو التالي:

• موعد ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

- مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد ريال مدريد الإسباني: يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة بروسيا دورتموند الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• موعد إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

- مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بروسيا دورتموند الألماني: يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني: يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تُذاع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمنافسات المسابقة، وعادةً ما تذاع المباريات على قناة beIN SPORTS 1 وكذلك beIN SPORTS 2.