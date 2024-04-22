الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والاندية المتأهلة

موعد نصف نهائي دوري
موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة ومحبو الكرة العالمية، لمتابعة المواجهات النارية بين كبار الأندية.

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا 2024، بدءًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل الجاري.

وتقام مباريات الذهاب يومي الثلاثاء 30 أبريل، والأربعاء 1 مايو، على أن تكون مباريات الإياب يومي 7و8 مايو.

الأندية المتأهلة إلى دور نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

وتأهلت أربع أندية إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، وهي: ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند الألمانيين.

txt

"البطل".. صحف إسبانيا تُشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الليجا

txt

الاتحاد السكندري يواجه الإسماعيلي في دوري نايل

جدول مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

ويأتي جدول مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024، على النحو التالي:

• موعد ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

- مباراة بايرن ميونخ الألماني ضد ريال مدريد الإسباني: يوم الثلاثاء الموافق 30 أبريل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- مباراة بروسيا دورتموند الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي: يوم الأربعاء الموافق 1 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

• موعد إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

- مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بروسيا دورتموند الألماني: يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

- موعد مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بايرن ميونخ الألماني: يوم الأربعاء الموافق 8 مايو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

موعد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بتوقيت القاهرة

بايرن ميونخ يهزم أرسنال بهدف ويتأهل لنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

القنوات الناقلة لمباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024

تُذاع مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا 2024 عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية الناقل الحصري لمنافسات المسابقة، وعادةً ما تذاع المباريات على قناة beIN SPORTS 1 وكذلك beIN SPORTS 2.

دوري أبطال أوروبا 2024 دوري ابطال اوروبا موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 ريال مدريد باريس سان جيرمان بايرن ميونخ

مواد متعلقة

"لصوص الكرات".. كيف يتم اختيار أطفال مباريات الزمالك؟

"البطل".. صحف إسبانيا تُشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الليجا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-4-2024 في الدوري المصري والبطولات القارية والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح احتياطيًا

أرقام مرعبة.. القيمة التسويقية لنجوم كلاسيكو الأرض

ماذا ينتظر محمد صلاح أمام فولهام فى الدورى الإنجليزى؟

تشكيل برشلونة المتوقع لمواجهة ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الإسباني

تشكيل الزمالك المتوقع أمام دريمز الغاني في الكونفدرالية والموعد والقنوات الناقلة

الأكثر قراءة

اللحوم بأسعار مخفضة.. تفاصيل "صفقة الموسم" من "التموين" استعدادًا لعيد الأضحى

قرار من المحكمة بشأن طعن المتهمين فى "قتل الإعلامية شيماء جمال"

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

قرار عاجل من المحكمة بحق طبيب وكر الاجهاض في الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

ماجد حبته

حقوق الإنسان الفلسطينى!

حسين دعسة

حماس باقية فى قطر.. وجولة وساطة لهدنة نهائية

لواء.حمدى البطران

الأقباط.. والحملة الفرنسية

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال