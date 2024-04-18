ريال مدريد لم يخرج من دور الثمانية في التشامبيونزليج منذ موسم 2003 – 2004

يظل موسم 2003 – 2004 هو الأخير الذي شهد اقصاء نادي ريال مدريد الإسباني من دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب استطاعته الاطاحة بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي من دور ربع النهائي في الموسم الحالي بعد أن هزمه بضربات ترجيحية 4 – 3 بعد التعادل في مجموع المبارتين في الذهاب والإياب إيجابيا بنتيجة 4 أهداف لمثلها إذ تعادلا في مباراة الذهاب بنتيجة إيجابية 3 أهداف لكل منهما على ملعب سانتياجو برنابيو، وفي مباراة الإياب بنتيجة هدف لمثله على استاد الاتحاد.

الريال يتجاوز دور الثمانية 11 مرة

وهذه هي المرة الـ11 والرابعة على التوالي بعد موسم 2003 – 2004 التي ينجح فيها الريال في تجاوز دور الثمانية، فالمرة الأولى كانت في موسم 2010 – 2011، وتخطى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

والمرة الثانية كانت في موسم 2011 – 2012، وأخرج نادي أبويل نيقوسيا القبرصي

والمرة الثالثة كانت في موسم 2012 – 2013، وأقصى نادي جلطة سراي التركي.

والمرة الرابعة كانت في موسم 2014 – 2015، وأطاح بمواطنه وجاره نادي أتلتيكو مدريد.

والمرة الخامسة كانت في موسم 2015 – 2016، وتجاوز نادي فولفسبورج الألماني.

والمرة السادسة كانت في موسم 2016 – 2017، وتخطى نادي بايرن ميونيخ الألماني.

والمرة السابعة كانت في موسم 2017 – 2018، وأخرج نادي يوفنتوس الإيطالي.

والمرة الثامنة كانت في موسم 2020 – 2021، وأقصى نادي ليفربول الإنجليزي.

والمرة التاسعة كانت في موسم 2021 – 2022، وأطاح بنادي تشيلسي الإنجليزي.

والمرة العاشرة كانت في موسم 2022 – 2023، وتجاوز تشيلسي.

الريال والخروج من دور الـ16

والمدهش إنه إذا كان الريال لم يتم اقصاءه من دور الثمانية بعد موسم 2003 – 2004، فإن الريال تم الاطاحة به من دور الـ16 في 8 مواسم منها 6 مواسم بشكل متتالي منذ موسم 2004 – 2005 حتى موسم 2009 – 2010، وموسمان متتاليان أيضا هما 2018 – 2019، و2019 – 2020.

الريال والاقصاء من دور قبل النهائي

كما تمت الاطاحة بالريال من دور قبل النهائي في 6 نسخ منها 4 نسخ متتالية من موسم 2010 – 2011 حتى موسم 2014 – 2015، ونسختا 2020 – 2021، و2022 – 2023.

ونجح الريال في الحصول على اللقب في هذه الفترة 5 مرات في مواسم 2013 – 2014، و3 مرات على التوالي من موسم 2015 – 2016 حتى موسم 2017 – 2018، واللقب الأخير الذي حققه في الموسم قبل الماضي على حساب ليفربول.