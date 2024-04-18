ريال مدريد ينتزع بطاقة التأهل لنصف النهائى بعد الإطاحة بـ السيتى

تأهل ريال مدريد إلى الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا عقب الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

تفاصيل مباراة ريال مدريد والسيتي

انتهى الوقت الأصلي من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، بالتعادل بهدف لمثله، في إياب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وضغط مانشستر سيتي على دفاعات ريال مدريد من الدقائق الأولى للمباراة ومن مناطق متقدمة في دفاع الملكي لحرمانهم من تحضير الهجمة بشكل صحيح، وكذلك فرض إيقاع لعبهم على المباراة فيما حاول لاعبو ريال مدريد الخروج من ضغط السيتي بهجمة منظمة سواء عن طريق التمريرات على جانبي الملعب للظهيرين أو الكرات الطولية المباشرة ناحية الهجوم.

ولم تشهد الدقائق الخمس الأولى من المباراة أي محاولة للفريقين على المرمى وانحصر اللعب في التمريرات بين وسط ملعب ودفاعات الفريقين.

وبدأ مانشستر سيتي في التقدم لمنتصف ملعب ريال مدريد والضغط على دفاعات الملكي للوصول للمرمى وتسجيل هدف التقدم.

ولعب كيفن دي بروين كرة عرضية داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة الثامنة من بداية الشوط وأمسكها الحارس لونين قبل أن تصل لهالاند.

وسدد إدواردو كامافينجا كرة ناحية مرمى مانشستر سيتي في الدقيقة العاشرة وتصدى لها الحارس إديرسون بسهولة.

وافتتح رودريجو جوس التسجيل لريال مدريد في الدقيقة 12 بعد كرة طولية لعبها داني كارفخال ناحية جود بيلينجهام الذي تسلم الكرة في وسط الملعب ومررها لفالفيردي ثم أرسل تمريرة في منطقة جزاء السيتي لفينسيوس جونيور ولعب عرضية سددها رودريجو في جسد الحارس إديرسون ثم ارتدت له وسددها في الشباك.

وتسلم بيرناردو سيلفا الكرة داخل منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 13 بتمريرة جاك جريليتش وسدد كرة قوية ناحية المرمى ارتطمت بقدم روديجير وتحولت لركنية نفذها كيفن دي بروين وأبعدها الدفاع لركنية أخرى لعبها دي بروين مباشرة في المرمى وأبعدها لونين مجددًا لركنية ثالثة نفذت وأبعدها دفاع ريال مدريد من المنطقة وحاول لاعبوه تنفيذ هجمة مرتدة وتصدى لها دفاع السيتي.

وانطلق جاك جريليتش بهجمة لمانشستر سيتي بعد كرة طولية على الجانب الأيسر في الدقيقة 16 ومررها لبيرناردو سيلفا الذي لعب عرضية حولها هالاند برأسه واعتلت العارضة.

وكثف فريق مانشستر سيتي هجماته في الدقائق التالية لتسجيل هدف التعادل، فيما تراجع لاعبو ريال مدريد للدفاع لحرمان السيتي من الوصول للمرمى وتنفيذ مرتدة سريعة.

ولعب كيفن دي بروين عرضية أرضية داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 18 تصدى لها لونين وارتدت أمام بيرناردو سيلفا الذي لعب عرضية حولها هالاند برأسه وارتطمت بالعارضة ثم اصطدمت بساق بيرناردو وخرجت لركلة مرمى لريال مدريد.

وكاد ريال مدريد أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 22 بهجمة مرتدة نفذت من كرة طولية لعبها توني كروس ناحية فينسيوس جونيور خلف دفاعات السيتي ومررها لرودريجو وقطعها والكر.

وانطلق فينسيوس بمرتدة أخرى في الدقيقة التالية ومرر الكرة لكارفخال المنطلق بجواره وسدد الكرة وارتطمت بجسد لاعبي السيتي ثم ارتدت ناحية فالفيردي الذي سددها مجددًا وخرجت من الملعب.

ولعب جاك جريليتش كرة عرضية في الدقيقة 25 حولها كيفن دي بروين بتسديدة بيسراه من داخل منطقة جزاء ريال مدريد وتصدى لها الحارس لونين.

وسدد كيفن دي بروين كرة قوية ناحية مرمى ريال مدريد في الدقيقة 26 من خارج منطقة الجزاء وتصدى لها الحارس لونين وأبعدها لركنية.

ونفذ دي بروين الركنية وأبعدها دفاع ريال مدريد ثم ارتدت لهجوم السيتي ولعب رودري عرضية حولها هالاند برأسه وتصدى لها الحارس لونين.

وانطلق فينسيوس جونيور بهجمة مرتدة لريال مدريد في الدقيقة 29 من الجانب الأيسر للملعب ولعب عرضية لزميله فالفيردي المنطلق على الجناح الأيمن ولعب الأخير عرضية أبعدها دفاع السيتي.

واخترق جاك جيريلتش منطقة جزاء ريال مدريد في الدقيقة 31 وسدد الكرة ناحية المرمى وارتطمت بجسد كارفخال وتحولت لركنية نفذها كيفن دي بروين عرضية داخل المنطقة وأبعدها دفاع ريال مدريد وتحولت لركنية لريال مدريد أحبطها دفاع السيتي وعادوا للهجوم.

وسدد كيفن دي بروين كرة قوية على المرمى في الدقيقة 32 من خارج منطقة الجزاء واعتلت العارضة.

وانطلق هالاند بهجمة لمانشستر سيتي في الدقيقة 35 ومرر الكرة لجاك جريليتش واخترق منطقة جزاء ريال مدريد وسدد الكرة وارتطمت بجسد روديجير وتحولت لركنية نفذت بتمريرة قصيرة ثم لعبت كرة عرضية وأمسكها الحارس.

واستمر ضغط لاعبي مانشستر سيتي على دفاعات ريال مدريد في الدقائق التالية من عمر الشوط الأول لتسجيل هدف التعادل.

وفي الشوط الثاني، أطلق جاك جريليش تسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها لونين في الدقيقة 47، في أول تهديد للسيتي في النصف الثاني من المباراة.

وفي الدقيقة 51، كاد ناتشو أن يسجل الكرة في مرماه، لكنه قام بتشتيت الكرة قبل خط المرمى بعد مراقبة لصيقة من هالاند.

وفي الدقيقة 53، أرسل كيفن دي بروين كرة عرضية من الجهة اليسرى، أبعدها لونين، لتصل لـ فودين الذي سدد الكرة في منتصف المرمى، ليتصدى لها الحارس الأوكراني.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه جاك جريليش في الدقيقة 59، بعد عركلته لـ داني كارفاخال.

ودفع جوارديولا بأول تغييراته بإشراك جيريمي دوكو بدلًا من جريليش في الدقيقة 72.

واستطاع كيفن دي بروين معادلة النتيجة لـ مانشستر سيتي في الدقيقة 76، حيث أرسل دوكو كرة عرضية من الجهة اليسرى، ليبعدها روديجر، قبل أن تصل للاعب البلجيكي، ليسددها في الشباك.

وكاد دي بروين أن يعزز تقدم مانشستر سيتي بهدف ثان في في الدقيقة 78 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء علت العارضة.

وفي الدقيقة 82، مرر رودري تمريرة من الجهة اليسرى صوب منطقة الجزاء ليقابلها دي بروين بتسديدة علت العارضة في فرصة خطيرة.

ونفذ دي بروين ركلة ركنية من الجهة اليسرى قابلها هالاند برأسية جاورت شباك ريال مدريد في الدقيقة 88.

محاولات السيتي استمرت ومعها صلابة دفاعات ريال مدريد، ليتم الاحتكام للأشواط الإضافية.

