تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، فشهد تواجد ثنائية ناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجر في خط الدفاع، فيما يقود البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كيبا أريزابالاجا - فران - فران جارسيا - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - براهيم دياز - داني سيبايوس - أردا جولر.

وكانت مباراة الإياب التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد، قد انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما في إسبانيا الأسبوع الماضي.

ويلاقي الفائز من تلك المواجهة في درو نصف النهائي، المنتصر من المواجهة المرتقبة بين أرسنال الإنجليزي ومضيفه بايرن ميونخ الألماني، حيث يلتقيان في نفس التوقيت على ملعب أليانز أرينا.