الأربعاء 17 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتى فى دورى أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب الاتحاد معقل الفريق الإنجليزي.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي، فشهد تواجد ثنائية ناتشو فيرنانديز وأنطونيو روديجر في خط الدفاع، فيما يقود البرازيليان فينيسيوس جونيور ورودريجو جوس خط الهجوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: أندري لونين

خط الدفاع: داني كارفاخال - أنطونيو روديجر - ناتشو فيرنانديز - فيرلاند ميندي

خط الوسط: إدواردو كامافينجا - فيديريكو فالفيردي - توني كروس - جود بيلينجهام

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - رودريجو جوس

ويجلس على مقاعد البدلاء كلًا من: كيبا أريزابالاجا - فران -  فران جارسيا - إيدير ميليتاو - لوكا مودريتش - خوسيلو ماتو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - براهيم دياز - داني سيبايوس - أردا جولر.

وكانت مباراة الإياب التي أُقيمت على ملعب سانتياجو برنابيو معقل فريق ريال مدريد، قد انتهت بتعادل الفريقين بثلاثة أهداف لمثلهما في إسبانيا الأسبوع الماضي.

ويلاقي الفائز من تلك المواجهة في درو نصف النهائي، المنتصر من المواجهة المرتقبة بين أرسنال الإنجليزي ومضيفه بايرن ميونخ الألماني، حيث يلتقيان في نفس التوقيت على ملعب أليانز أرينا.

تشكيل ريال مدريد مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا رودريجو جوس ريال مدريد

مواد متعلقة

افتتاحية الدور الثانى.. الجونة يهزم سموحة بهدف نظيف فى دورى نايل

تشكيل العين أمام الهلال في دوري أبطال آسيا.. رحيمي أساسيًا

سالم يقود الهجوم.. تشكيل الهلال أمام العين فى دورى أبطال آسيا

أول تعليق من أراوخو بعد تسببه فى إقصاء برشلونة من دورى الأبطال

برشلونة خارج المونديال.. أتلتيكو مدريد يتأهل لكأس العالم للأندية

بوروسيا دورتموند يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب أتلتيكو مدريد

الشوط الأول.. بوروسيا دورتموند يتقدم على أتلتيكو مدريد بثنائية

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

رابط بوابة الاستعلام والشكاوي لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024 والخط الساخن

"قفشتها في جيم مختلط".. اشتراك "بدون اتفاق" يورّط امراة مع زوجها

توسعة الكورنيش.. مشروع قومي لتطوير المدينة قبل الصيف.. ومواطنون: "تأخر كثيرا"

شركات "سوداء" تضرب القطاع في الغردقة.. الدولة تطارد "خنجر السياحة المسموم"

شعبة المخابز تُفجر مفاجأة عن سعر الخبز السياحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الأبنودى.. أنا مش هموت دلوقتى

محاسن السنوسي

استقالة "باتيلى" المبعوث الأممى تربك المشهد الليبى

ماجد حبته

خطوات.. لزيادة الصادرات

نرمين يسر

الفيلم الذى عرض بعد ثلاثين عامًا من تاريخ إنتاجه

جمال-أسعد

الجميع يتاجر بفلسطين

الحسين عبدالرازق

والشىء بالشىء يُذكر!

أحمد بهاء الدين شعبان

"إيلان بابيه": كشف التزييف التاريخى وفضح السرديات الصهيونية المُلفَّقة! (3)

د.كريمة الحفناوى

عام على حرب السودان

صور

جسر بين الحضارات.. التراث العالمي يُوحد الإنسانية

نجوم الفن يشاركون فى عزاء شيرين سيف النصر

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

محطة تل أبيب

المزيد

خسائر لا حصر لها.. كيف فشلت سياسة الردع الإسرائيلية مع إيران وحماس؟

مشروع مثير للجدل.. وثائق سرية تكشف "لعبة نتنياهو" فى القدس

ساعد فيها جنود الاحتلال.. شهادات مروعة من هجمات المستوطنين على الفلسطينيين