الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

سالم يقود الهجوم.. تشكيل الهلال أمام العين فى دورى أبطال آسيا

الهلال
الهلال

كشف البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للهلال السعودي، عن تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه العين الإماراتي، في ذهاب نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم موسم 2023-2024.

موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة العين والهلال في دوري أبطال آسيا، فتُقام في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد طحنون بن محمد، بعد تأجيل المباراة لـ24 ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية في الإمارات.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports AFC.

تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا

أما عن تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا، فشهد الدفع بـ محمد العويس في حراسة المرمى، فيما يقوم سالم الدوسري، مالكوم أوليفيرا، عبدالله الحمدان خط هجوم "الزعيم".

وجاء تشكيل الهلال أمام العين في دوري أبطال آسيا كالآتي:

في حراسة المرمى: محمد العويس

خط الدفاع: سعود عبدالحميد - علي البليهي - كاليدو كوليبالي - ياسر الشهراني

خط الوسط: روبين نيفيز - سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش - ميشايل 

خط الهجوم: مالكوم أوليفيرا - سالم الدوسري - عبدالله الحمدان.

وتُقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل 23 أبريل على ملعب المملكة أرينا معقل فريق الهلال.

يُذكر أن أولسان هيونداي الكوري الجنوبي قد انتصر على ضيفه يوكوهاما مارينوس الياباني بهدف دون مقابل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال العين دوري أبطال آسيا الهلال سالم الدوسري

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