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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب مصر لكرة اليد في مجموعة الموت بـ أولمبياد باريس 2024

منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد

سُحبت اليوم الثلاثاء، قرعة منافسات كرة اليد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية “باريس 2024”

وكان منتخب مصر قد تُوج بطلًا لبطولة كأس إفريقيا لكرة اليد التي أُقيمت على الأراضي المصرية، بفوزه في النهائي على الجزائر.

وأسفرت القرعة عن تواجد مصر في مجموعة الموت، المجموعة الثانية رفقة منتخب فرنسا مستضيف الأولمبياد وحامل ذهبية النسخة الماضية بأولمبياد طوكيو 2020.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات مصر، الدنمارك، فرنسا، النرويج، المجر، فرنسا، الأرجنتين

أما المجموعة الأولى، فضمت منتخبات إسبانيا، كرواتيا، ألمانيا، سلوفينيا، السويد، اليابان.

ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى من كل مجموعة إلى دور ربع النهائي، ومن ثم التنافس على تحقيق الميداليات الأولمبية بـ أولمبياد باريس 2024

وتُقام منافسات كرة اليد بدورة الألعاب الأولمبية بـ باريس، في الفترة من 25 يوليو إلى 11 أغسطس 2024.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لكرة اليد احتل المركز الرابع في أولمبياد طوكيو في إنجاز تاريخي.

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