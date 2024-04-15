إبراهيم نور الدين: "اعتزالي؟ لا مفيش اعتزال ولا حاجة"

قلّل الحكم الدولي إبراهيم نور الدين من أهمية مباراة الزمالك والأهلي التي جمعتهما في دوري نايل، مؤكدًا أنه لم يعتزل التحكيم بصفة نهائية.

وقاد نور الدين مباراة الأهلي والزمالك التي انتهت بفوز الأخير بهدفين مقابل هدف، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لبطولة دوري نايل، بعدما أعلن مسبقًا أن هذا الموسم هو الأخير له في التحكيم.

وقال نور الدين في تصريحات لشبكة "أون تايم سبورتس":"لا توجد مباراة سهلة أو صعبة، الأمر يعتمد على توفيق الله والجميع شاهد كيف أدرت المباراة".

أضاف:" توفيق الله كان حليفي، مباراة الأهلي والزمالك مثلها مثل أي مباراة، حدثت العديد من الانتقادات لتعييني قبل إدارة ذلك اللقاء لكن التوفيق كان حليفي".

وأردف:"اعتزالي؟ مفيش اعتزال ولا حاجة.. عندما أقرر الاعتزال سأدير مباراة أقوى من تلك.. نهائي بطولة مثلًا لكن تلك المباراة مباراة بـ3 نقاط بين صاحبي المركزين التاسع والعاشر في بطولة الدوري!".