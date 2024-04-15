سرق المدافعين.. الجزيرى يهز شباك الأهلى قبل نهاية الشوط الأول

افتتح التونسي سيف الدين الجزيري التسجيل للزمالك في المباراة التي تجمع فريقه بالأهلي في القمة 127 ضمن مباريات دوري نايل.

هدف الجزيري جاء في الدقيقة 45 بعدما تلقى تمريرة رائعة من ناصر ماهر، ليسدد الكرة التي تصدى لها مصطفى شوبير، لترتد للمهاجم التونسي الذي وضع الكرة في الشباك معلنًا عن هدف التقدم لفريقه.

وأجرى كولر تغييرات على الأحمر، حيث بدأ أنتوني موديست في الهجوم، بينما يلعب عمر كمال في مرجز الجناح ويعوض نيدفيد مروان عطية في الوسط.

تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - علي معلول.

خط وسط الملعب: أحمد نبيل كوكا – كريم نيدفيد – محمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: طاهر محمد طاهر– أنتوني موديست - عمر كمال.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمود الزنفلي ومحمود متولي ومحمود كهربا وأكرم توفيق ووسام أبو علي وأحمد عبد القادر ورضا سليم وعمرو السولية وكريم الدبيس.

ويقود هجوم الأبيض سيف الجزيري ويجاوره أحمد سيد "زيزو"، ناصر ماهر وأحمد حمدي.

تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي في دوري نايل

في حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.

خط وسط الملعب: نبيل عماد دونجا - أحمد حمدي - عبدالله السعيد.

في خط الهجوم: أحمد سيد زيزو - ناصر ماهر - سيف الدين الجزيري.

غيابات الزمالك أمام الأهلي في القمة 127 من دوري نايل

وشهدت قائمة الزمالك، بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، استبعاد محمود عبدالرازق شيكابالا، ليتأكد غيابه عن القمة أمام الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والأهلي في دوري نايل

ستُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة 127 من دوري نايل عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD وقناة ON Time Sports 2 HD.

ترتيب الزمالك والأهلي في دوري نايل

يتواجد فريق الزمالك حاليًا في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة، بعد خوض 12 جولة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الأهلي حاليًا في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة، بعد خوض 10 جولات من المسابقة حتى الآن.