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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شوط أول سلبي بين أرسنال وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي.. القائم ينقذ "الجانرز"

أرسنال وأستون فيلا
أرسنال وأستون فيلا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة فريقي أرسنال وأستون فيلا، تجمعهما على ملعب (الإمارات) في إطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد أولي واتكينز أن يفتتح التسجيل لـ أستون فيلا في الدقيقة 39 مستغلًا خطأً من المدافع البرازيلي جابرييل، ليطلق تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

ورد أرسنال بهجمة خطيرة، حيث تلقى البلجيكي لياندرو تروسارد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 40.

وسيقود البرازيلي جابرييل خيسوس، هجوم أرسنال في مباراة اليوم إلى جانب كل من بوكايو ساكا، والألماني كاي هافرتز.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابرييل – ويليام ساليبا – زينشينكو

الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد - تروسارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل خيسوس – كاي هافرتز

ويتواجد النجم المصري محمد النني، خارج قائمة أرسنال لمواجهة اليوم أمام أستون فيلا.

ويحتل أرسنال حاليا، المركز الثاني في جدول ترتيب «بريميرليج»، برصيد 71 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي، صاحب الصدارة، بينما يحتل أستون فيلا، المركز الرابع، برصيد 60 نقطة.

وكان أرسنال، قد تغلب على مضيفه برايون، بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الـ 32 لمسابقة الدوري الإنحليزي، والتي أقيمت يوم السادس من أبريل الجاري.

ارسنال استون فيلا الدورى الانجليزى دافيد رايا بوكايو ساكا

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