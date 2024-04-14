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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

المتصدرون يسقطون لصالح السيتى.. الأرسنال يخسر من فيلا فى الدورى الإنجليزى

أستون فيلا
أستون فيلا

خسر فريق أرسنال أمام ضيفه أستون فيلا بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على ملعب (الإمارات) في إطار الجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكاد أولي واتكينز أن يفتتح التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 39 مستغلًا خطأً من المدافع البرازيلي جابرييل، ليطلق تسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر.

ورد أرسنال بهجمة خطيرة، حيث تلقى البلجيكي لياندرو تروسارد تمريرة عرضية من الجهة اليمنى، لكن إيميليانو مارتينيز تصدى لتسديدته ببراعة في الدقيقة 40.

وتمكن ليون بايلي من تسجيل الهدف الأول لـ أستون فيلا في الدقيقة 84 من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها الفرنسي لوكاس ديني من الجهة اليسرى.

وأكد أولي واتكينز انتصار أستون فيلا بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 87 من هجمة مرتدة، ليقود فريقه لتحقيق الفوز.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد أستون فيلا لـ63 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد أرسنال عند 71 نقطة في المركز الثاني خلف مانشستر سيتي الذي تربع على الصدارة بفارق نقطتين.

وكان ليفربول قد خسر من كريستال بالاس بهدف دون مقابل.

وقاد البرازيلي جابرييل خيسوس هجوم أرسنال في مباراة اليوم إلى جانب كل من بوكايو ساكا، والألماني كاي هافرتز.

وجاء تشكيل أرسنال على النحو التالي:

في حراسة المرمى: دافيد رايا

الدفاع: بن وايت – جابرييل – ويليام ساليبا – زينشينكو

الوسط: ديكلان رايس – مارتن أوديجارد - تروسارد

الهجوم: بوكايو ساكا – جابرييل خيسوس – كاي هافرتز

وتواجد النجم المصري محمد النني، خارج قائمة أرسنال لمواجهة اليوم أمام أستون فيلا.

وكان أرسنال قد تغلب على مضيفه برايون بثلاثية نظيفة، في مباراة الجولة الـ32 لمسابقة الدوري الإنجليزي، التي أقيمت يوم السادس من أبريل الجاري.

ارسنال استون فيلا الدورى الانجليزى أولي واتكينز ليون بايلي

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