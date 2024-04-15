الثلاثاء 16 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

البريميرليج: بالمر يسجل "سوبر هاتريك" ويقود تشيلسي لاكتساح إيفرتون

كول بالمر
كول بالمر

قاد كول بالمر فريقه تشيلسي لتحقيق انتصار كاسح على إيفرتون بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

افتتح بالمر التسجيل لفريقه بهدف أول في الدقيقة 13 بتسديدة بباطن قدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء متابعة لتمريرة زميله نيكولاس جاكسون.

وعاد بالمر ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 18 من متابعة لتسديدة زميله نيكولاس جاكسون والتي تصدى لها جوردان بيكفورد في البداية.

وسجل بالمر ثالث أهدافه وأهداف تشيلسي في الدقيقة 29 بتسديدة مُسقطة من مسافة بعيدة مستغلًا خطًا فادحًا من بيكفورد في تمرير الكرة.

وسجل السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الرابع لـ تشيلسي في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق الإسباني مارك كوكريلا ليروض الكرة ويسددها في الشباك.

ووقع بالمر على "السوبر هاتريك" الخاص به بتسجيله الهدف الرابع والخامس لفريقه في الدقيقة 64 من ركلة جزاء متقاسمًا صدارة جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي مع النرويجي إيرلينج هالاند برصيد 20 هدفًا.

واختتم جيلشريست مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لـ تشيلسي في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 47 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

كول بالمر تشيلسى إيفرتون الدورى الانجليزى بالمر

مواد متعلقة

إبراهيم نور الدين: "اعتزالي؟ لا مفيش اعتزال ولا حاجة"

شيكابالا: "عمر جابر أحسن ظهير أيمن في مصر.. ومكانه في المنتخب"

لاعبو الأهلى يجرون حصة تدريبية عقب مباراة الزمالك على استاد القاهرة

أقدام الجزيرى تعزز التقدم للزمالك فى شباك الأهلى (2 ـ1)

عبدالقادر "يصالح" كولر ويعدّل نتيجة الأهلى أمام الزمالك (1/1)

بالمر يقود تشكيل تشيلسى لمواجهة إيفرتون فى الدورى الإنجليزى

سرق المدافعين.. الجزيرى يهز شباك الأهلى قبل نهاية الشوط الأول

سكاي سبورتس: يوليان ناجلسمان يقترب من العودة لبايرن ميونخ

الأكثر قراءة

بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي 2024

مواعيد قطع الكهرباء في الإسكندرية 2024

خطأ لا يُغتفر.. "ملابس حريمى" تفضح زوجًا أمام محكمة الأسرة

مواعيد قطع الكهرباء الجديدة فى محافظة بورسعيد

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الإثنين 15 /4 /2024

تطبق من الغد.. مواعيد قطع الكهرباء في محافظة الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزارة الثقافة الأردنية.. "علمنا عال".. ويوحدنا!

إبراهيم داود

اختراع أُمّة.. فى كتاب

ماجد حبته

ثلاث مكالمات تحذيرية

عبدالوهاب داود

كلنا فى الرغى سواء

الحسين عبدالرازق

اضربنى شكرًا!

سيد الابنودى

نهضة التعدين المصرى.. كنز جديد من الثروات

أحمد أبوالمحاسن

عاوزنها تبقى خضرا

د. أحمد لاشين

إيران - إسرائيل.. لا تصدقوا البطولات الوهمية

صور

القمة 127: أحلى هدية من الزملكاوية في ديربى "انتصار الثنائية"

القمة 127: الزمالك يفتح أبواب "الفن والهندسة" أمام الأهلى

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

محطة تل أبيب

المزيد

مخاطر التصعيد السري.. هل تشتعل حرب الظل مرة أخرى بين إيران وإسرائيل؟

لاتهدد بالرد.. كيف تتعامل إسرائيل "دبلوماسيًا وإعلاميًا" مع الهجوم الإيرانى؟

لماذا اختارت إيران "المُسيرات" فى هجومها على إسرائيل؟