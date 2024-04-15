البريميرليج: بالمر يسجل "سوبر هاتريك" ويقود تشيلسي لاكتساح إيفرتون

قاد كول بالمر فريقه تشيلسي لتحقيق انتصار كاسح على إيفرتون بستة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل "البلوز، في ختام منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "بريميرليج" موسم 2023-2024.

افتتح بالمر التسجيل لفريقه بهدف أول في الدقيقة 13 بتسديدة بباطن قدمه اليسرى من على حدود منطقة الجزاء متابعة لتمريرة زميله نيكولاس جاكسون.

وعاد بالمر ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 18 من متابعة لتسديدة زميله نيكولاس جاكسون والتي تصدى لها جوردان بيكفورد في البداية.

وسجل بالمر ثالث أهدافه وأهداف تشيلسي في الدقيقة 29 بتسديدة مُسقطة من مسافة بعيدة مستغلًا خطًا فادحًا من بيكفورد في تمرير الكرة.

وسجل السنغالي نيكولاس جاكسون الهدف الرابع لـ تشيلسي في الدقيقة 44 بعدما تلقى تمريرة عرضية من الجهة اليسرى عن طريق الإسباني مارك كوكريلا ليروض الكرة ويسددها في الشباك.

ووقع بالمر على "السوبر هاتريك" الخاص به بتسجيله الهدف الرابع والخامس لفريقه في الدقيقة 64 من ركلة جزاء متقاسمًا صدارة جدول ترتيب هداف الدوري الإنجليزي مع النرويجي إيرلينج هالاند برصيد 20 هدفًا.

واختتم جيلشريست مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف السادس لـ تشيلسي في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد تشيلسي لـ 47 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.