الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

برشلونة خارج المونديال.. أتلتيكو مدريد يتأهل لكأس العالم للأندية

أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد

تأهل فريق أتلتيكو مدريد الإسباني إلى بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك رغم توديعه بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي.

وتُقام بطولة كأس العالم للأندية صيف العام المقبل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا منهم 12 من قارة أوروبا.

وودع أتلتيكو مدريد بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي وذلك بخسارته أمام بوروسيا دورتموند الألماني بأربعة أهداف مقابل هدفين في مباراة الإياب.

وضمن أتلتيكو التأهل إلى كأس العالم للأندية، وذلك بعد توديع مواطنه برشلونة الإسباني بطولة دوري أبطال أووربا من دور ربع النهائي.

وودع برشلونة دوري أبطال أوروبا من دور ربع النهائي بخسارته أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بأربعة أهداف مقابل هدف في مباراة الذهاب.

ووفقًا للتصنيف فإن أتلتيكو مدريد هو ثاني أكثر فريق إسباني جمعًا للنقاط وفقًا لنظام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ليلحق بـ ريال مدريد في مونديال الأندية.

ويتبقى مقعدًا للقارة الأوروبية في كأس العالم للأندية لم يتم حسمه، بين أرسنال الإنجليزي الذي سبيله الوحيد في التأهل هو التتويج بدوري أبطال أوروبا، وسالزبورج النمساوي.

وتأهلت أندية ريال مدريد، أتلتيكو مدريد من إسبانيا، مانشستر سيتي وتشيلسي من إنجلترا، يوفنتوس، إنتر من إيطاليا، بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند الألماني، بورتو وبنفيكا من البرتغال، إضافة لـ باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى كأس العالم للأندية، ممثلين عن القارة الأوروبية.

وسيمثل مصر في مونديال الأندية بنظامه الحديث، النادي الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، كما ضمن الهلال السعودي، الوداد البيضاوي المغربي تواجدهما أيضًا في كأس العالم للأندية.

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