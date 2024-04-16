تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري الأبطال

كشف تشافي هيرنانديز، المدير الفني لـ برشلونة الإسباني، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2032-2024.

موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فتُقام في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب لويس كومبانيس "مونتجويك" معقل الفريق الكتالوني.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناة beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا

أما عن تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان، فشهد تواجد بيدري جونزاليس أساسيًا، فيما يقود الثلاثي لامين يامال، رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي خط الهجوم.

وجاء تشكيل برشلونة أمام باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: جوليس كوندي - رونالد أراوخو - باو كوبارسي - جواو كانسيلو

خط الوسط: فرينكي دي يونج - إلكاي جوندوجان - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

كانت مباراة الذهاب التي أُقيمت على ملعب بارك دو برانس معقل فريق باريس سان جيرمان، قد انتهت بانتصار برشلونة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويتأهل الفائز من تلك المباراة، لدور نصف النهائي، لمواجهة المنتصر من مواجهة بوروسيا دورتموند الألماني وأتلتيكو مدريد الإسباني.

وتُستكمل مباريات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، غدًا الأربعاء، عندما يصطدم ريال مدريد الإسباني بمضيفه مانشستر سيتي الإنجليزي، وأرسنال الإنجليزي الذي سيحل ضيفًا على بايرن ميونخ الألماني على ملعب أليانز أرينا.