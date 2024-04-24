محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام إيفرتون بالبريميرليج

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضيفًا على نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، والذي سيُقام على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ديربي ناري بين ليفربول وإيفرتون

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواصلة نغمة الانتصارات في محاولة لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم.

ويأمل محمد صلاح ورفاقه في تكرار سيناريو الانتصار على إيفرتون، مثلما حدث في الدور الأول بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد ما، بعدما تغلّب على فولهام بتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يرغب فريق إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق إيفرتون هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما تلقى هزيمة قاسية ومُذلة أمام تشيلسي بسداسية نظيفة، قبل أن يُصالح الجماهير ويفوز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وتمثل المباراة تحديًا كبيرا بالنسبة لفريق إيفرتون، الذي يسعى لإنهاء عقدته أمام ليفربول.

وفشل فريق إيفرتون في الفوز بآخر 12 مباراة على أرضهم في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول، حيث خسروا ثلاث مباريات وتعادلوا في تسعة.

ولذلك تُعد هذه السلسلة هي الأطول لفريق إيفرتون دون فوز في الدوري الإنجليزي على أرضه ضد أي فريق في تاريخه.