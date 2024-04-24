الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام إيفرتون بالبريميرليج

ليفربول
ليفربول

يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، ضيفًا على نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، والذي سيُقام على ملعب "جوديسون بارك"، ضمن منافسات الجولة 29 المؤجلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" خلال الموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ديربي ناري بين ليفربول وإيفرتون

ويسعى فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، في مواصلة نغمة الانتصارات في محاولة لاستعادة صدارة الدوري الإنجليزي، أملًا في التتويج باللقب هذا الموسم.

ويأمل محمد صلاح ورفاقه في تكرار سيناريو الانتصار على إيفرتون، مثلما حدث في الدور الأول بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

ويخوض فريق ليفربول مباراة اليوم وسط معنويات مرتفعة إلى حد ما، بعدما تغلّب على فولهام بتيجة 3-1، في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

 

txt

الدوري الإنجليزي.. أرسنال يهين تشيلسي بخماسية نظيفة في ديربي لندن

txt

رغم الخسارة.. يوفنتوس يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو

 

في المقابل، يرغب فريق إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية بمباراة اليوم وحصد الثلاث نقاط أيضًا، من أجل تحسين موقفه في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، مستغلًا في ذلك عامل الأرض والجمهور.

ويدخل فريق إيفرتون هذا اللقاء وسط معنويات متذبذبة، بعدما تلقى هزيمة قاسية ومُذلة أمام تشيلسي بسداسية نظيفة، قبل أن يُصالح الجماهير ويفوز على نوتينجهام فورست بهدفين دون رد في الجولة الماضية من الدوري الإنجليزي.

وتمثل المباراة تحديًا كبيرا بالنسبة لفريق إيفرتون، الذي يسعى لإنهاء عقدته أمام ليفربول.

وفشل فريق إيفرتون في الفوز بآخر 12 مباراة على أرضهم في الدوري الإنجليزي ضد ليفربول، حيث خسروا ثلاث مباريات وتعادلوا في تسعة.

ولذلك تُعد هذه السلسلة هي الأطول لفريق إيفرتون دون فوز في الدوري الإنجليزي على أرضه ضد أي فريق في تاريخه.

ليفربول إيفرتون محمد صلاح صلاح البريميرليج الدورى الانجليزى ديربي الميرسيسايد

مواد متعلقة

برشلونة يكشف التشخيص النهائى لإصابة دى يونج وتكهنات بانتهاء موسمه

انطلاق البطولة العربية العسكرية للفروسية الأربعاء بمشاركة أكثر من 10 دول

موعد نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2024 والاندية المتأهلة

التاريخ يرجح كفة أرسنال أمام تشيلسى قبل قمة الدورى الإنجليزى

"لصوص الكرات".. كيف يتم اختيار أطفال مباريات الزمالك؟

"البطل".. صحف إسبانيا تُشيد بأداء ريال مدريد أمام برشلونة فى كلاسيكو الليجا

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22-4-2024 في الدوري المصري والبطولات القارية والقنوات الناقلة

تشكيل ليفربول أمام فولهام بالدوري الإنجليزي.. محمد صلاح احتياطيًا

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك