كلوب يعلن إصابة جوتا ويتحدث عن الديربى ضد إيفرتون وإنجازات الموسم

أكد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني، غياب البرتغالي ديوجو جوتا عن مباراة إيفرتون المقبلة.

ويحل ليفربول ضيفًا على نظيره إيفرتون غدًا في التاسعة مساءً بالمباراة المؤجلة من الجولة الـ29 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "لا يمكنني الحديث كثيرًا عن إصابته لأكون صريحًا، جوتا شعر بقليل من الألم في الحوض ولكنه كان في حالة جيدة ثم بدأ المباراة وأكملها حتى النهاية، إنها إصابة بسيطة ولكننا في نهاية الموسم وبكل وضوح إنه ليس وقتا مثاليا لأي إصابات، سيغيب لمدة أسبوعين، الإصابة ليست كبيرة ولكنها كافية لغيابه".

وشارك جوتا في انتصار ليفربول على فولهام بثلاثة أهداف لهدف بمباراة الجولة الـ34 لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، وسجل هدف الريدز الثالث.

وانطلق كلوب للحديث عن التدوير الذي أجراه على تشكيل الفريق أمام فولهام: "كان علينا التدوير لأن موعد مباراة الغد قريب من موعد مواجهة وست هام خارج ملعبنا، وسنرى ما يمكننا فعله الآن لهذه المباراة، لا شىء واضح، سنخوض مراننا الوحيد بعد ظهر اليوم وبعده سنتخذ القرارات، سنحاول أن ندخل بعض العناصر الأكثر جاهزية في الملعب، إيفرتون أيضًا لعبوا يوم الأحد، سيكون أسبوعًا صعبًا لكلا الفريقين".

ويحل ليفربول ضيفًا على وست هام يوم السبت المقبل في الجولة الـ35 للبريميرليج، على ملعب لندن الأولمبي في الثانية والنصف ظهرًا.

وعن خوضه الديربي الأخير ضد إيفرتون، علق: "بكل وضوح، الديربي مهم للغاية بالنسبة لنا مع النتائج الأخيرة نجح إيفرتون في حل المشكلة بشكل كبير ولكن بالنسبة لنا الموقف واضح مرارًا وتكرارًا إنها مباراة مهمة مثل باقي المباريات ولكننا نعرف أهمية الديربي".

واستطرد: "أول ديربي لي كان في 2016 واستمر لفترة من الوقت ولكن عندما تأتي إلى هنا لا يمكنني القول أنها مباراتي في العام، أعرف أنها كانت كذلك بالنسبة للجماهير ولكن لم أشعر بذلك ولكن الآن أعرف ذلك وأشعر به، تطور فهمي لهذه الأمور خلال السنوات الماضية".

وأردف: "دائمًا ما تكون هناك مباريات صعبة وخاصة هناك -يقصد جوديسون بارك ملعب إيفرتون- على ملعبنا كان لدينا سجل جيد، فقط كارلو أنشيلوتي الذي كان مدربًا جيدًا لإيفرتون وخسرنا ضده، ليس مهمًا ما كان لدينا في الماضي، علينا أن نجربها بشكل مناسب".

وعن قوة المباريات على ملعب جوديسون بارك، أجاب: "في إيفرتون عندما تلعب ضد ليفربول المباراة تعني أكثر من 3 نقاط، والجميع يرى المباراة بهذه الطريقة، لن يتم الاستهانة بنا أبدًا عندما نصل إلى هناك، وهذا يجعل الأمور أكثر صعوبة ولكنه نفس الشئ عندما نذهب إلى أنفيلد".

وعن إنجازاته هذا الموسم، أجاب: "التأهل لدوري أبطال أوروبا كان أهم شىء يمكن تحقيقه هذا الموسم، الآن نحن نريد الفوز بكل المباريات المقبلة وبنفس الطريقة التي لعبنا بها من اليوم الأول، قبل أسبوعين كان كل شىء يسير بطريقة أفضل من المتوقع وبعد ذلك خضنا أسبوعا لم تسر خلاله النتائج بالشكل المتوقع، قدمنا أفضل مباراة لنا ضد يونايتد ثم خسرنا في الكأس، وبدأت النتائج في التدهور، الأمر يتعلق بكيفية الحصول على الأحاسيس الجيدة للمباراة المقبلة، أنا سعيد برد الفعل".

واستكمل: "فزنا على أتالانتا ولكن النتيجة لم تساعدنا على التأهل، ثم انتصرنا بثلاثة أهداف لهدف على فولهام، وبعد ذلك قرأت الأخبار عن أن المباراة لم تكن جيدة، ثم قُلت يا إلهي، أتمنى أن تلعبوا مباريات الدوري الانجليزي وتشعرون بشدة وضغط هذه البطولة، لدي أحاسيس إيجابية، لا يعني ذلك أنني أرى الأشياء مشرقة أكثر مما هي عليه، نحن في الجزء الأخير من الموسم، ولا يتعلق الأمر بلعب أحدث كرة قدم لهذا العام، سيكون الأمر غريبًا ولكن علينا الفوز بالمباريات وأعتقد أننا نعرف كيفية القيام بذلك".

وتحدث كلوب عن تسجيل الأهداف من اللعب المفتوح: "الهدف الأجمل كان من الركلة الحرة ولكنه جيد، تسديدة جوتا ارتطمت بيد الحارس ولكنه لم يتمكن من إنقاذ الكرة، فقط سنتيمتر للجانب الآخر وكان الحارس سينقذ الكرة أو كانت سترتطم بالقائم وهذه هي كرة القدم، المهم هو أن تسجيل، إذا بقدر ما تستطيع وحضرت للمباراة بالقدر الذي تستطيعه، فسيتعين عليك إنهاء هذه المواقف، لقد فزنا في آخر مباراتين ونحن بحالة جيدة في الوقت الحالي".