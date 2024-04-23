رغم الخسارة.. يوفنتوس يتأهل إلى نهائي كأس إيطاليا على حساب لاتسيو

تأهل يوفنتوس إلى نهائي كأس إيطاليا اليوم الثلاثاء رغم الخسارة على يد نظيره لاتسيو بهدفين لهدف، في إياب نصف النهائي.

ونجح يوفنتوس من الاستفادة بفوزه ذهابًا بهدفين نظيفين، ليتأهل إلى النهائي بمجموع اللقاءين بنتيجة 3-2.

سيواجه يوفنتوس في النهائي، الفائز من مباراة أتالانتا وفيورنتينا في الطرف الثاني من نصف النهائي والتي تلعب غدًا.

لاتسيو تقدم بهدفين عن طريق فالنتين كاستيلانوس بالدقائق 12 و48، بينما سجل هدف اليوفي القاتل بالدقيقة 83 من زمن الشوط الثاني.

ويبحث يوفنتوس عن لقبه الـ 15 من كأس إيطاليا، بعد حصد البطولة 14 مرة في تاريخه آخرها بموسم 2020-2021، فيما يملك لاتسيو في رصيده 7 ألقاب من بطولة كأس إيطاليا على مر تاريخه، أخرها موسم 2018-2019.