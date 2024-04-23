أحمد موسى يطالب بالسماح بزيادة عدد الجماهير في مباراة مصر وبوركينا فاسو

طالب الإعلامي أحمد موسى، اتحاد الكرة المصري بزيادة عدد حضور الجماهير في مباراة المنتخب المصري أمام بوركينا فاسو إلى 70 ألف مشجع بدلا من 50 ألفا، معلقا: "نعمل الماتش في استاد القاهرة بـ 70 ألف ليه نحدد 50 ألف".

قرارات اتحاد الكرة

وقال أحمد موسى خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، إن مباراة المنتخب الوطني مع بوركينا فاسو مهمة ولا بد من زيادة أعداد الجماهير، خاصة أن ماتشات المنتخب مهمة الفترة المقبلة، ولابد من فتح الأبواب أمام الجماهير، وعلى اتحاد الكرة رفع عدد الجماهير عن 50 ألفا.

وأضاف في حديثه، أن هذه المباراة مهمة للغاية، معبرًا: "ماتش يؤهل للتصفيات كأس العالم ليه 50 ألف مشجع بس، ده المنتخب يا جماعة ليه الأولوية".

مباراة مصر وبوركينا فاسو

وتابع: "اطلبوا من الداخلية زيادة عدد المشجعين وهما مش هيتأخروا الاستاد هيشيل 70 ألف مستريح، ده المنتخب يا جماعة فيه أيه".