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أحمد موسى يزف بشرى سارة للمصريين في عيد تحرير سيناء

أحمد موسى
أحمد موسى

زفّ الإعلامي أحمد موسى بشرى سارة للمصريين بشأن عودة بعض خطوط السكك الحديدية المتوقفة للعمل مرة أخرى.

وقال موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد":"أصبح لدينا منظومة نقل متطورة للغاية، والأيام الجاية هتسمعوا أخبار سعيدة، يوم الأربعاء هتسمعوا أخبار سعيدة جدًا ونحن نحتفل بعيد تحرير سيناء يوم 25 أبريل".

وتابع "لدينا سكة حديد متطورة، وسكة حديد كانت توقفت في بعض الأماكن، لكن الدولة ترجع الحاجة أحسن من الأول، واللي كان وقف هيرجع".

واجتمع الرئيس السيسي اليوم مع د.مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، لمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل.

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أحمد موسى بشرى سارة السكك الحديدية على مسئوليتي منظومة

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