الإثنين 22 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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ناجى قمحة: إسرائيل تتوعد برد عسكرى على هجمات حزب الله (فيديو)

إسرائيل وحزب الله
إسرائيل وحزب الله

أفاد الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، بأن الجناح اليميني المتشدد في إسرائيل لن يقف مكتوف الأيدي إزاء التحركات الأخيرة من جانب إيران وحزب الله، مؤكدًا استمرارية الردود والتصعيد المتبادل.

وذكر "قمحة" خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الاعتداءات على القنصلية الإيرانية في سوريا تمت السيطرة عليها، لكن حزب الله أعلن عن قصفه لمقر قيادة اللواء الثالث للمشاة التابع للفرقة 91 في قاعدة عين زيتيم الإسرائيلية بوابل من صواريخ الكاتيوشا، مما يشير إلى قدرته على الوصول إلى العمق الإسرائيلي، في خطوة تعد بالغة الخطورة.

وأكد أن الرد الإسرائيلي المتوقع على هجمات حزب الله قد يكون أشد خطورة، حيث يمكن أن يؤدي شدة الرد الإسرائيلي إلى دفع الداعم الرئيسي لحزب الله إلى التدخل بشكل مباشر، ويعتقد "قمحة" أن إسرائيل ستلجأ إلى الرد بعملية عسكرية محتملة.

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