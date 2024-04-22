الإثنين 22 أبريل 2024
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السفير عاطف سالم يكشف عن دلالات استقالة رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية (فيديو)

رئيس المخابرات الحربية
رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية

ألقى السفير عاطف سالم، السفير المصري السابق في تل أبيب والعضو بالمجلس المصري للشؤون الخارجية، الضوء على استقالة رئيس المخابرات الحربية الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعكس وجود خلافات غير معلنة.

أوضح سالم خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري مقدم برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن "أمان"، الجهاز الأمني الإسرائيلي الأعلى، يشكل الركيزة الأساسية للأمن القومي في إسرائيل، وأن استقالة رئيسه تعد مؤشرًا على توترات داخلية قد تكون خفية.

وأكد على أن جهاز الأمن الداخلي "الشاباك" يحظى بالأولوية في الشؤون الداخلية مثل مكافحة الإرهاب والعمليات في غزة، بينما يتم الاعتماد على "أمان" في قضايا الأمن القومي.

وأشار إلى أن هناك خمسة عوامل رئيسية أدت إلى استقالة رئيس المخابرات الحربية، والتي لم تحظ بالاهتمام الكافي، مؤكدًا أن الأسباب الحقيقية وراء الاستقالة ستتضح مع مرور الوقت، وشدد على أن هذه الاستقالة تعد حدثًا بارزًا يستحق المتابعة لفهم ديناميكيات الأمن القومي الإسرائيلي.

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