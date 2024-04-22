الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الطاهري" ينتقد المواقف الإقليمية ويحلل الأزمة الفلسطينية في "كلام في السياسة" (فيديو)

أحمد الطاهري
أحمد الطاهري

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري عن الوضع الفلسطيني، معتبرًا القضية الفلسطينية نقطة محورية في السياسة العربية، ولكنها أصبحت محل استغلال ومزاودات، كما وصف إسرائيل بأنها "فريق إجرامي" وأشار إلى دور إيران في دفع الأمن الإقليمي نحو تحقيق مصالحها الخاصة.

من جانبه، أضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع الحالي هو نتيجة لتراجع الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية منذ العام 2002، مما أتاح المجال لإيران لتعزيز نفوذها.

وتطرق "حسين" إلى الأخطاء التي وقعت فيها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وكيف استغلت إسرائيل هذه الأحداث لتعزيز مشروعها الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد على الدراسة التي أعدها وزير المالية الإسرائيلي سموتيرتيش، والتي تضمنت ثلاثة خيارات قاسية أمام الفلسطينيين، تتراوح بين العيش كمواطنين من الدرجة الثانية، والتهجير، وحتى القتل، وأشار إلى أن إيران تستغل القضية الفلسطينية لمصالحها، وأن حماس ترتكب أخطاء جسيمة، لكن السؤال الأهم يبقى كيفية مواجهة إسرائيل واليمين المتطرف بدعم أمريكي.

الإعلامي أحمد الطاهري القضية الفلسطينية إسرائيل قيادات حزب الله حزب الله كلام فى السياسة برنامج كلام فى السياسة أحمد الطاهري إيران غزة حرب غزة إيران وإسرائيل لبنان اكسترا نيوز إسرائيل وإيران

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

ارتفاع شديد لدرجات الحرارة وأمطار رعدية.. "الأرصاد" تحذر من تقلبات جوية

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال