"الطاهري" ينتقد المواقف الإقليمية ويحلل الأزمة الفلسطينية في "كلام في السياسة" (فيديو)

تحدث الإعلامي أحمد الطاهري عن الوضع الفلسطيني، معتبرًا القضية الفلسطينية نقطة محورية في السياسة العربية، ولكنها أصبحت محل استغلال ومزاودات، كما وصف إسرائيل بأنها "فريق إجرامي" وأشار إلى دور إيران في دفع الأمن الإقليمي نحو تحقيق مصالحها الخاصة.

من جانبه، أضاف الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، خلال حواره مع برنامج "كلام في السياسة"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الوضع الحالي هو نتيجة لتراجع الدور العربي في دعم القضية الفلسطينية منذ العام 2002، مما أتاح المجال لإيران لتعزيز نفوذها.

وتطرق "حسين" إلى الأخطاء التي وقعت فيها حركة حماس في السابع من أكتوبر 2023، وكيف استغلت إسرائيل هذه الأحداث لتعزيز مشروعها الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد على الدراسة التي أعدها وزير المالية الإسرائيلي سموتيرتيش، والتي تضمنت ثلاثة خيارات قاسية أمام الفلسطينيين، تتراوح بين العيش كمواطنين من الدرجة الثانية، والتهجير، وحتى القتل، وأشار إلى أن إيران تستغل القضية الفلسطينية لمصالحها، وأن حماس ترتكب أخطاء جسيمة، لكن السؤال الأهم يبقى كيفية مواجهة إسرائيل واليمين المتطرف بدعم أمريكي.