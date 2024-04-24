بيراميدز يدافع عن صدارة دوري نايل أمام البنك الأهلي "الجريح"

يحل البنك الأهلي ضيفا على فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في ختام مواجهات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دوري نايل.

ويتصدر بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش جدول دوري ننايل برصيد 32 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك من الأسابيع الحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر، وحقق بيراميدز تسعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 22 هدفا ويملك أقوى دفاع في دوري نايل ودخل مرماه عشرة أهداف.

وجمع بيراميدز عشر نقاط من آخر 4 مباريات؛ بالفوز على الداخلية والجونة والمقاولون والتعادل مع طلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 ومواصلة الانفراد بالقمة.

قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر ومحمد حمدي وأسامة جلال وأحمد سامي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمود مرعي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وإبراهيم بلاتي توريه وإبراهيم عادل وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمود زلاكة وإسلام عيسى وفيستون ماييلي ودودو الجباس ومروان حمدي وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة مروان حمدي وفخري لاكاي بينما يغيب علي جبر ومحمود دونجا ومحمود صابر ودودو الجباس .

في المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وهو أكثر فرق دوري نايل تعرضا للهزيمة مع المقاولون وخسر كل منهما عشر مباريات وسجل البنك الأهلي 23 هدفا واهتزت شباكه 25 مرة.

وجمع البنك الأهلي ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الأهلي والداخلية والهزيمة أمام فاركو وطلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 وتخطى الإسماعيلي وبلدية المحلة.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده هاني عبد الفتاح ونور الدين سعيد ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا وعبد العزيز السيد حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.