الأربعاء 24 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بيراميدز يدافع عن صدارة دوري نايل أمام البنك الأهلي "الجريح"

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يحل البنك الأهلي ضيفا على فريق بيراميدز في السابعة مساء اليوم باستاد الدفاع الجوي في ختام مواجهات الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دوري نايل.

ويتصدر بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش جدول دوري ننايل برصيد 32 نقطة وله ثلاث مباريات مؤجلة مع سموحة والأهلي والزمالك من الأسابيع الحادي عشر والخامس عشر والثامن عشر، وحقق بيراميدز تسعة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر مباراة واحدة وسجل 22 هدفا ويملك أقوى دفاع في دوري نايل ودخل مرماه عشرة أهداف.

وجمع بيراميدز عشر نقاط من آخر 4 مباريات؛ بالفوز على الداخلية والجونة والمقاولون والتعادل مع طلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 35 ومواصلة الانفراد بالقمة.

قائمة بيراميدز لمباراة البنك الأهلي

الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز اختار22 لاعبا في قائمة المباراة وهم : أحمد الشناوي وشريف إكرامي ويوسف نادر ومحمد حمدي وأسامة جلال وأحمد سامي  ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمود مرعي ومصطفى فتحي ووليد الكرتي ورمضان صبحي وإبراهيم بلاتي توريه وإبراهيم عادل وأحمد توفيق ومهند لاشين ومحمود زلاكة وإسلام عيسى وفيستون ماييلي  ودودو الجباس ومروان حمدي وفخري لاكاي.

وشهدت القائمة عودة مروان حمدي وفخري لاكاي بينما يغيب علي جبر ومحمود دونجا ومحمود صابر ودودو الجباس .

في المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات وهو أكثر فرق دوري نايل تعرضا للهزيمة مع المقاولون وخسر كل منهما عشر مباريات وسجل البنك الأهلي 23 هدفا واهتزت شباكه 25 مرة.

وجمع البنك الأهلي ست نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على الأهلي والداخلية والهزيمة أمام فاركو وطلائع الجيش ويسعى للفوز والوصول للنقطة 21 وتخطى الإسماعيلي وبلدية المحلة.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده هاني عبد الفتاح ونور الدين سعيد ومعهم أحمد ناجي حكما رابعا وعبد العزيز السيد حكم فيديو ومحمود وفا مساعد حكم فيديو.

دوري نايل البنك الأهلي بيراميدز الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش طارق مصطفى

مواد متعلقة

دوري نايل.. المصرى يستعيد الوصافة بالفوز على فاركو 2 -1

دوري نايل.. سموحة يكتسح بلدية المحلة برباعية نظيفة

الوديات سلاح الإسماعيلى قبل مواجهة الأهلى فى دورى نايل

الأكثر قراءة

قبل غرق سيارتهما بلحظات.. أول صورة لـ"عريس وعروسة رشيد"

انخفاض مبشر.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 24 أبريل 2024 بالجنيه المصرى وبالدولار

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

عاجل.. حملة مقاطعة الأسماك تصل القاهرة.. ومواطنون: يجب تعميمها

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

فتيات حلوان والصف.. لغز الاختفاء يتكشف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

دراما رمضان ٢٠٢٤.. ( البساط مصريًا )

أحمد الصغير

قميص غزة.. الذين يريدون أن يقاتلوا إسرائيل حتى آخر جندى مصرى! «4»

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: أكبر سجن على الأرض «4»

ماجد حبته

المعايير الأمريكية المزدوجة

محمد الفايدي

إرادة التلاحم

محمد رفعت

محمد بيك غانم "2" روشتة النجاح!

جلال حمام

مواقف من التاريخ.. لا يجب أن ننساها

أحمد الصغير

قميص غزة.. كيف وضعت «حماس» نظرية الدروع البشرية؟ «3»

صور

برعاية من "الدستور".. حضور جماهيرى لملتقى القاهرة الأدبي فى رابع أيامه بقبة الغورى

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب 7 أكتوبر.. استقالة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية.. مَن التالى؟

إجلاء المدنيين والقتال يستمر 6 أسابيع.. تفاصيل خطة إسرائيل لغزو رفح الفلسطينية

مستعمرون يقتحمون المسجد الاقصي بقيادة عضو الكنيست المتطرف يهودا غليك