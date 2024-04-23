دوري نايل.. المصرى يستعيد الوصافة بالفوز على فاركو 2 -1

استعاد فريق الكرة الأول بالنادى المصرى وصافة الدورى بعد الفوز على فاركو بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى اقيم باستاد برج العرب اليوم فى اطار الجولة التاسعة عشر للدورى.

تقدم المصرى فى الشوط الاول بهدف للاشيئ احرزه ميدو جابر من ركلة جزاء فى الدقيقة الثالثة، واضاف محمد الشامى الهدف الثانى فى الدقيقة 54

واقتنص فاركو هدفه الوحيد فى الدقيقة الرابعة للوقت المحتسب بدل الضائع بهدف ذاتى من كرة اخطاها عمرو موسى فى مرماه، واضاع عمر جمال ضربة الجزاء المحتسبة لفاركو فى الدقيقة 50 .

بهذا الفوز رفع المصرى رصيدة الى 31 نقطة وتقدم للوصافة متخطيا زد وانبى، فى المقابل تجمد رصيد فاركو عند 12 نقطة واستمر فى المركز السادس عشر

استغل المصرى فارق الخبرة واخطاء مدافعى فاركو لاحراز هدفيه واضاع عدة فرص سهلة للتعزيز فى المقابل كان فاركو الاكثر استحواذا والافضل معظم الفترات ولولا سو ء التوفيق لاحرز هدفا على الاقل خاصة من تسديدات سيف تيرى والتى تصدى جاد لاحداها وتكفلت العارضة بالثانية

وجاءت تغييرات على ماهر لتعيد التوازن للمصرى بالدقائق الاخيرة للمباراة والتى اضاع خلالها الشامى فرص مضاعفة هدفيه وان استمر الارتباك الدفاعى للنهاية .

تقدم فريق المصرى على فاركو بهدف مقابل لاشىء، فى الشوط الاول للقاء الفريقين المقام باستاد برج العرب فى اطار الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز.

جاء تقدم الفريق البورسعيدى عن طريق ميدو جابر، فى الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء صحيحة احتسبها الحكم السيد شعبان بعد لمسة يد احد مدافعى فاركو.

كانت أحداث الشوط الأول، متوسطة المستوى، ورغم تقدم الفريق البورسعيدى بهدف مبكر، بعدها تراجع المصرى لنصف ملعبة ومنطقة الجزاء ومنح لاعبوا فاركو فرصة الهجوم والضغط معظم فترات الشوط الأول بقيادة شكرى نجيب وسيف تيرى.

وتصدى حارس المصرى محمود جاد لقذيفة السودانى الدولى سيف تيرى فى الدقيقة 23 واضاع محمد الشامى انفراد المصرى الوحيد لينتهى الشوط الأول بتقدم المصرى بهدف وحيد.