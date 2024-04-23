الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المصرى يتقدم على فاركو بهدف ميدو جابر في الشوط الأول

المصرى وفاركو
المصرى وفاركو

تقدم فريق المصرى على فاركو بهدف مقابل لا شىء، فى الشوط الاول للقاء الفريقين المقام باستاد برج العرب فى اطار الجولة التاسعة عشر لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .

جاء تقدم الفريق البورسعيدى عن طريق ميدو جابر، فى الدقيقة الثالثة من ضربة جزاء صحيحة احتسبها الحكم السيد شعبان بعد لمسة يد احد مدافعى فاركو .

كانت أحداث الشوط الأول، متوسطة المستوى، ورغم تقدم الفريق البورسعيدى بهدف مبكر، بعدها تراجع المصرى لنصف ملعبة ومنطقة الجزاء ومنح لاعبوا فاركو فرصة الهجوم والضغط معظم فترات الشوط الأول بقيادة شكرى نجيب وسيف تيرى.

وتصدى حارس المصرى محمود جاد لقذيفة السودانى الدولى سيف تيرى فى الدقيقة 23 واضاع محمد الشامى انفراد المصرى الوحيد لينتهى الشوط الأول بتقدم المصرى بهدف وحيد .

وضمت التشكيلة الأساسية لفريق المصرى  كل من محمود جاد لحراسة المرمى،  كريم العراقي  ، باهر المحمدي  ، عمرو موسى ، عمرو سعداوي لخط الظهر ، محمود حمادة ، معتز زدام كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، غيلاس جناوي ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء عصام ثروت ، حسين السيد ، محمد طارق، ايزي ايميكا ، حسن علي ، حسين فيصل ، أمادو با ، فخر الدين بن يوسف والناشئ أحمد فؤاد.

بينما ضمت التشكيلة الأساسية كل من محمد شيكا لحراسة المرمى، جيفرسون انكادا  ، رامي صبري   ، ياسين مرعي ، عزمي غوما  لخط الظهر ، محمود عماد  ، سيف العجوز كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، شكري نجيب  ، وليد علي ، سيف تيري كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد عمرو جمال.

وضمت قائمة البدلاء محمود السيد ، أحمد عوض ، عمرو ناصر ، أحمد فؤاد ، أحمد البحراوي ، وليد مصطفى ، رزقي حمرون ، محمد فخري ، محمود جهاد.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الدوري الممتاز مباريات الدورى فاركو فريق المصري

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