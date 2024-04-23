الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

المصرى يواجه فاركو للعودة للانتصارات والانفراد بـ"وصافة" دورى نايل

فاركو خسر آخر مبارياته
فاركو خسر آخر مبارياته أمام مودرن فيوتشر

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية في السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فاركو و المصرى في الأسبوع التاسع عشر لمسابقة دورى نايل .

ويتواجد فريق فاركو بقيادة أحمد خطاب في موقف لايحسد عليه حيث يحتل المركز السادس عشر برصيد 12 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الأهلي والزمالك من الأسبوعين الحادي عشر والثالث عشر وحقق فاركو انتصارين وتعادل ست مرات وخسر 8 مباريات وسجل 15 هدفا ودخل مرماه 24 هدفا.

هزيمة واحدة لفاركو في أخر 6 مباريات 

وبعد خمس مباريات بدون هزيمة جمع منها سبع نقاط بالفوز على البنك الأهلي والتعادل مع الداخلية وطلائع الجيش وبيراميدز وانبي خسر فاركو مباراته الأخيرة أمام مودرن فيوتشر ويسعى للعودة للانتصارات ورفع رصيده إلى 15 نقطة وتقليص الفارق مع الإسماعيلي إلى أربع نقاط.

على الجانب الأخر يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الخامس برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر وحقق المصري 8 انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر خمس مباريات وسجل 25 هدفا واهتزت شباكه 24 مرة.

المصري في مهمة إيقاف نزيف النقاط

ولم يحقق المصري الفوز في أخر أربع مباريات وجمع منها نقطتين فقط بالتعادل مع زد إف سي وسيراميكا كليوباترا والهزيمة أمام الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر ويسعى لاستعادة نغمة الانتصارات والوصول للنقطة 31 والانفراد بالمركز الثاني خلف بيراميدز المتصدر.

علي ماهر استغل تأجيل مباراة الأهلي في علاج الأخطاء الدفاعية التي تسببت في خسارة 8 نقاط في أخر أربع مباريات وطالب لاعبيه بتحقيق الفوز ومصالحة الجماهير بالصعود للمركز الثاني.

يدير المباراة السيد شعبان ويساعده سيد نافع ومحمد مجدي سليمان ومعهم محمود منصور حكما رابعا ومصطفى مدحت حكم فيديو وأحمد حامد فهيم مساعد حكم فيديو.

المصرى فاركو دوري نايل ستاد برج العرب علي ماهر أحمد خطاب

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