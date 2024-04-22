حسام أشرف ينفرد بالصدارة.. ترتيب هدافى دورى نايل قبل انطلاق الجولة الـ19

ينفرد حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة بصدارة هدافي مسابقة دوري نايل قبل انطلاق مباريات الأسبوع التاسع عشر اليوم.

وسجل حسام أشرف 11 هدفا ويتقدم بفارق هدفين عن الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري وبفارق ثلاثة أهداف عن المغربي أحمد بلحاج لاعب الجونة وسيراميكا كليوباترا.

ترتيب هدافي دوري نايل قبل الأسبوع الـ 19

1. حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة برصيد 11 هدفا منهم أربعة أهداف من ركلات جزاء.

2. الأنجولي كريستوفاو مابولولو مهاجم الاتحاد السكندري برصيد تسعة أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

3. المغربي أحمد بلحاج "الجونة وسيراميكا كليوباترا" برصيد 8 أهداف منها ثلاثة أهداف من ركلات جزاء.

4. محمد سالم "المقاولون" برصيد سبعة أهداف.

5. مصطفى زيكو "إف سي زد" برصيد سبعة أهداف منها من هدفين من ركلتى جزاء.

6. أحمد سيد زيزو "الزمالك" برصيد ستة أهداف.

7. ميدو جابر والتونسي فخر الدين بن يوسف "المصري" والتوجولي ياو أنور "الإسماعيلي والبنك الأهلي" والكونغولي فيستون ماييلي.

"بيراميدز" والجزائري أحمد قندوسي وأحمد ياسر ريان "سيراميكا كليوباترا" وفادي فريد "سموحة" وأحمد عاطف "مودرن فيوتشر" وكريم بامبو "البنك الأهلي" ولكل منهم خمسة أهداف.

8. الجنوب إفريقي بيرسي تاو"الأهلي" والتونسي سيف الجزيري "الزمالك"والغاني بنجامين بواتينج "الاتحاد السكندري" والجزائري غيلاس جناوي والتونسي معتز زدام "المصري" وحسام حسن "سموحة" وأحمد أمين أوفا "انبي" والأوغندي جوزيف أوشايا "المقاولون" والنيجيري صديق أوجولا "سيراميكا كليوباترا" وأسامة فيصل "البنك الأهلي"ووليد علي فرج "فاركو" وحسام إيفونا "الجونة" ولكل منهم 4 أهداف .

9. رضا سليم والفرنسي أنتوني موديست والفلسطيني وسام أبوعلي "الأهلي" وعبد الرحمن مجدي"الإسماعيلي" ومحمد الشامي وإبراهيم عادل "بيراميدز" ومحمود قاعود والبوركيني سعيدو سيمبوري "البنك الأهلي" وعبد الرحمن أسامة والنيجيري جودوين شيكا "طلائع الجيش" والسوداني سيف تيري "فاركو" وشادي حسين وعبد الرحمن البانوبي "زد إف سي" وعبد الرحمن سمانة "بلدية المحلة"ولكل منهم ثلاثة أهداف.

10. كريم فؤاد وحسين الشحات ومحمود كهربا "الأهلي" ويوسف أوباما وشيكابالا والسنغالي إبراهيم نداى "الزمالك" وعماد حمدي وعمر الساعي وأحمد الشيخ "الإسماعيلي" وإسلام ابوسليمة وعبد الغني محمد "الاتحاد السكندري" وعبد الله السعيد والجنوب إفريقي فخري لاكاى ورمضان صبحي ومصطفى فتحي "بيراميدز" وعمرو قلاوة "سموحة " وعمر كمال عبد الواحد ومروان محسن والكاميروني جوزيف جوناثان ومحمود رزق "مودرن فيوتشر" وزياد كمال وأحمد نادر حواش وأحمد خليل كالوشا وعلي فوزي ويوسف لبيب "انبي" ولكل منهم هدفين.