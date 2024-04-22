الإثنين 22 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

دوري نايل.. ثلاثية زد تقوده للوصافة على حساب الجونة

ثلاثية زد
ثلاثية زد

واصل فريق زد إف سي سلسلة انتصاراته بثلاثية نظيفة، على حساب الجونة، في المباراة التي جمعت بين الفريقين عصر اليوم الإثنين، على ستاد القاهرة الدولي، في افتتاحية الجولة التاسعة بمسابقة دوري نايل (نسخة 2023/2024).

افتتح التسجيل أولا الكونغولي بيتر زيلو موتوموسي وذلك في الدقيقة التاسعة، عقب تمرينة رائعة من زميله أحمد عاطف، ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة الـ 22، يضيف عبدالرحمن البانوبي، ثان أهداف زد، عقب تمرينة زميله بيتر زيلو موتوموسي.

وفي الدقيقة الـ34، يضيف البانوبي، ثالث أهداف زد إف سي والثاني له بصفة شخصية، من عرضية أحمد محمود داخل منطقة الجزاء، ليبعدها حارس الجونة بشكل خاطئ، لتصل للبانوبي الذي سدد الكرة في المرمى.

بهذه النتيجة رفع زد إف سي رصيده لـ30 نقطة، وضعته في المركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل خلف بيراميدز المتصدر برصيد 32 نقطة.

أما الجونة توقف رصيده عن 25 نقطة، في المركز السادس.

وكان إف سي زد، بدأ المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى.. عمرو حسام.

خط الدفاع.. محمد رضا – محمد إسماعيل – مصطفى العش – أحمد زكي.

خط الوسط.. معط ماجاسا – بيتر زيلو موتوموسي – أحمد عاطف قطة – مصطفى ميسي.

خط الهجوم.. عبد الرحمن البانوبي – ديلسون كاموني.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من علي لطفي ومحمد سمير، وأحمد سيد عبد النبي ومحمد سوانيه، ورأفت خليل ومحمود نبيل، ومصطفى زيكو وعبدالله مجدي، وشادي حسين.

تشكيل الجونة ضد زد إف سي..

حراسة المرمى.. صبحي سليمان.

خط الدفاع.. أحمد محمود – أحمد حسام – أحمد عبدالرسول – كمال أبوالفتوح.

خط الوسط.. إيمانويل لاكي – محمد الدغيمي – رضا صلاح – أيمن سعد موكا.

خط الهجوم.. أرنود – فرانك إيتوجا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وأحمد شوشة، وصبري رحيل ومحمد الصباحي، ونور السيد وأشرف مجدي، وعبدالله هاشم عبادي وحسن سمير، ومازن ياسر.

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